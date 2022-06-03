Пентагон изучал обломки российской ракеты "Кинжал" на месте удара по объекту ВСУ

Как сообщил один из исследователей компании Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов, Дэмиен Сплитерс, российские системы вооружения и связи построены на основе западных чипов. Согласно его данным, детали оборудования также были разработаны в компаниях США и ЕС. При этом журналисты подчеркнули, что наибольший интерес для представителей Пентагона представляло то место, где ранее находился объект ВСУ, уничтоженный ракетой "Кинжал". Предположительно, они изучали обломки гиперзвукового вооружения в рамках сбора данных о достижениях Москвы в соответствующей области.