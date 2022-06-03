Пентагон изучал обломки российской ракеты "Кинжал" на месте удара по объекту ВСУ
NYT: Пентагон изучил на Украине захваченную российскую военную технику и обломки "Кинжала"
Представители Пентагона приезжали на Украину, чтобы с помощью луп, отвёрток и паяльников изучить захваченную Украиной технику Вооружённых сил России. Об этом стало известно The New York Times.
По данным газеты, следственная группа американского оборонного ведомства разобрала всё передовое оборудование из России, которое удалось заполучить. В числе захваченного вооружения, например, небольшие лазерные дальномеры и системы наведения крылатых ракет.
Как сообщил один из исследователей компании Conflict Armament Research, занимающейся идентификацией и отслеживанием оружия и боеприпасов, Дэмиен Сплитерс, российские системы вооружения и связи построены на основе западных чипов. Согласно его данным, детали оборудования также были разработаны в компаниях США и ЕС. При этом журналисты подчеркнули, что наибольший интерес для представителей Пентагона представляло то место, где ранее находился объект ВСУ, уничтоженный ракетой "Кинжал". Предположительно, они изучали обломки гиперзвукового вооружения в рамках сбора данных о достижениях Москвы в соответствующей области.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ задействовали взвод БМПТ "Терминатор" в ходе спецоперации на Украине. Боевые машины участвовали в огневом поражении позиций и техники ВСУ. Кроме того, они применялись для уничтожения расчётов противотанковых ракетных комплексов.
Ken Hammond / Courtesty of the U.S. Air Force / Getty Images