Британским танковым войскам предрекли разгром за неделю в случае "боёв, как на Украине"

По мнению обозревателя, если в ближайшие годы запасы техники не пополнить, бронетанковый корпус Соединённого Королевства в подобном конфликте станет "одноразовой силой".

Великобритании необходимо срочно закупить новые бронемашины, потому что три танковых полка, которые есть сейчас у страны, судя по характеру и интенсивности боевых действий на Украине, при подобном конфликте смогут продержаться не больше недели. К такому выводу пришёл обозреватель издания UK Defence Journal после анализа хода спецоперации РФ на территории Незалежной.

"Мы должны учитывать изменения, произошедшие в бронетанковом сражении, свидетелями которых мы стали, если хотим иметь какую-либо надежду на победу в будущем конфликте такого характера и интенсивности. Трёх наших танковых полков хватит всего на неделю боёв", — написал автор британского издания.

Он отметил, что танк Challenger 2, который стоит сейчас на вооружении британской армии, даже после серьёзной модернизации вряд ли сможет выдержать интенсивные боевые действия. А новейших танков Challenger 3, которые к 2030 году поступят в Вооружённые силы Великобритании, просто не хватит для подобных столкновений. 148 единиц ОБТ будет достаточно только для того, чтобы укомплектовать два полка, обучить и обеспечить минимальные резервы. Для формирования третьего полка количества военной техники уже будет недостаточно. По мнению эксперта, если в ближайшие годы запасы не пополнить, бронетанковый корпус Великобритании в конфликте, подобном украинскому, станет "одноразовой силой".