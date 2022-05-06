Генерал США Репасс призвал НАТО сформировать 5 бригад для боёв на Украине

По словам военачальника, для комплектования этих групп понадобится 40 тысяч украинцев. В итоге должны будут получиться подразделения ВСУ, способные "сражаться по-западному".

Страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боёв с Россией на территории бывшей советской республики. Об этом в беседе с CNN заявил экс-глава Командования специальных операций США в Европе — генерал-майор в отставке Майк Репасс.

Генерал-майор пояснил, что в Североатлантическом альянсе считают, что только поставок вооружений Киеву будет недостаточно для того, чтобы помешать российской спецоперации.

"Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории", — сказал Репасс.

Военачальник считает, что сформированные таким образом подразделения ВСУ будут способны "сражаться по-западному", так как в их распоряжении будут совместимые с НАТО танки с огневой поддержкой с воздуха и средствами ПВО. Репасс предположил, что на подготовку пяти бригад ВСУ необходимо от шести до восьми месяцев. По его словам, для их комплектования понадобится 40 тысяч украинцев.