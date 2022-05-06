Генерал США Репасс призвал НАТО сформировать 5 бригад для боёв на Украине
По словам военачальника, для комплектования этих групп понадобится 40 тысяч украинцев. В итоге должны будут получиться подразделения ВСУ, способные "сражаться по-западному".
Страны НАТО должны сформировать пять бригад из украинцев для боёв с Россией на территории бывшей советской республики. Об этом в беседе с CNN заявил экс-глава Командования специальных операций США в Европе — генерал-майор в отставке Майк Репасс.
Генерал-майор пояснил, что в Североатлантическом альянсе считают, что только поставок вооружений Киеву будет недостаточно для того, чтобы помешать российской спецоперации.
"Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории", — сказал Репасс.
Военачальник считает, что сформированные таким образом подразделения ВСУ будут способны "сражаться по-западному", так как в их распоряжении будут совместимые с НАТО танки с огневой поддержкой с воздуха и средствами ПВО. Репасс предположил, что на подготовку пяти бригад ВСУ необходимо от шести до восьми месяцев. По его словам, для их комплектования понадобится 40 тысяч украинцев.
Ранее британский генерал Бэрронс заявил о неготовности НАТО к войне с Россией. Если бы войскам Соединённого Королевства пришлось защищать какую-то страну блока, они были бы уничтожены примерно за неделю, признался военный.
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