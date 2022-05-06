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Регион
Опубликовано 6 мая 2022, 03:13
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Псаки: США гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО

Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса и право каждой страны решать, какими будут внешняя политика и договорённости в области безопасности, отметили в Белом доме.

Вашингтон уверен, что способен дать гарантии Финляндии и Швеции в сфере безопасности в случае подачи ими заявок на вступление в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы уверены, что мы смогли бы найти способы снять любые опасения, которые могут иметься у какой-либо из этих стран, в период между подачей заявки на членство в НАТО и официальным вступлением в альянс. Эти дискуссии ведутся", — сказала представитель американской администрации.

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По словам Псаки, США поддерживают политику открытых дверей НАТО и право каждой страны самостоятельно решать, какими будут её внешняя политика и договорённости в области безопасности. И Швеция, и Финляндия являются близкими и ценными партнёрами Штатов в сфере обороны, подчеркнула она.

Напомним, Швеция и Финляндия планировали вступить в НАТО летом. В альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. Россия, в свою очередь, предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Позже стало известно, что страны намерены одновременно подать заявку на присоединение к НАТО уже в середине мая.

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ТАСС / EPA / Oliver Contreras / POOL

Иван Косицын
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