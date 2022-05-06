Псаки: США гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до их вступления в НАТО

Вашингтон поддерживает политику открытых дверей альянса и право каждой страны решать, какими будут внешняя политика и договорённости в области безопасности, отметили в Белом доме.

Вашингтон уверен, что способен дать гарантии Финляндии и Швеции в сфере безопасности в случае подачи ими заявок на вступление в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы уверены, что мы смогли бы найти способы снять любые опасения, которые могут иметься у какой-либо из этих стран, в период между подачей заявки на членство в НАТО и официальным вступлением в альянс. Эти дискуссии ведутся", — сказала представитель американской администрации.