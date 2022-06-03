Эксперт призвал Пентагон не радоваться захваченной украинцами военной технике РФ

Вооружённые силы России используют в спецоперации на Украине боеспособную, но не самую современную технику, так как с самого начала принимался во внимание тот факт, что западные специалисты будут её подробно изучать. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

"Мы учитывали, что нас попытаются изучить. Только не знали, что изучать будут настолько пристально, что будут даже сбрасывать эту развединформацию украинской стороне. Естественно, что-то [Киеву] доставалось в первые недели спецоперации в качестве трофеев. Техника, которая у нас участвовала, не самая современная, но вполне способная вести боевые действия", — рассказал Леонков.

По его мнению, украинцы и американцы могли открыть в этой технике что-то новое для себя, однако составить по ней представление о новейших машинах, которые стоят на вооружении Российской армии, невозможно. Эксперт подчеркнул, что РФ очень избирательно использовала свои самые современные комплексы на Украине. Поэтому, уверен Леонков, Западу и Киеву "опять достались не корешки, а вершки".