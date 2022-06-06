Почему депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая сдала Российской армии Северодонецк Люди, далёкие от воинской службы и боевых действий, не могут принимать эффективные решения на поле боя. Но в партии "Слуга народа" нашлись специалисты и на такой случай. 67058 67058 Марьяна Безуглая. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Река Александр, © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / m.bezuhla

Северодонецк — точка сбора Российской армии на карте Украины

Вечером 4 июня, когда исход сражения за Северодонецк стал очевиден даже западным экспертам-скептикам, официальные лица Украины начали разыгрывать "мариупольский сценарий". Он заключается в том, что любое крупное поражение ВСУ сразу же обесценивается, мол, не так важны были этот Мариуполь, Херсон, Мелитополь. Первым по этому поводу высказался глава областной военной администрации Луганска Сергей Гайдай. Он заявил, что взять город ВСУ по силам, просто украинская армия не берёт Северодонецк, "потому что город не имеет важного стратегического значения".

В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения. В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть господствующие высоты Сергей Гайдай Глава областной военной администрации Луганска

О шатком положении ВСУ в Лисичанске мы расскажем отдельно, а сейчас необходимо вспомнить, какие силы ВСУ обороняли Северодонецк. Отойти за реку и перегруппироваться в соседнем Лисичанске, по некоторым данным, смогли около 5% от всей группы войск оперативного командования ВСУ "Север" в этом районе. Первыми тревогу забили подразделения 115-й бригады ВСУ: военные отказались выполнять поставленные им "самоубийственные задачи, не имеющие практической ценности без поддержки тяжёлой артиллерии, танков и другой техники". Точную статистику потерь ВСУ в этом районе ещё предстоит выяснить и подсчитать, однако собеседники Лайфа в районе боевых действий говорят о 12–13 тысячах убитыми.

Истощение самой слаженной и самой хорошо оснащённой группировки ВСУ на севере Донбасса вызывает массу вопросов. В любой нормальной армии такие потери привели бы как минимум к череде громких отставок и уголовных дел, однако ни один человек не понёс наказания за разгром ВСУ на этом направлении.

Сериал "Рыжая" на военный манер

4 июня стало известно, что к чудовищным потерям ВСУ в Северодонецке имеет отношение член партии президента Украины "Слуга народа" Марьяна Безуглая. По имеющимся данным, Безуглая прибыла в Северодонецк незадолго до генерального наступления российских войск и сил ДНР. Однако организация обороны в её планы не входила: Безуглую направили в Северодонецк вместе с карательными отрядами националистов и сотрудниками польских ЧВК, главной задачей которых было не допустить отступления ВСУ под натиском ВС РФ. Такая "командировка" появилась не на пустом месте: 23 мая Безуглая внесла в Верховную раду законопроект, в рамках которого офицерам ВСУ могут разрешить убивать дезертиров.

Марьяна Безуглая. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / m.bezuhla

По некоторым данным, заградительный огонь подразделения националистов открыли по ВСУ в районе населённых пунктов Сиротино, Лесная Дача и Боровское. Она же (при непосредственной поддержке офицеров польской ЧВК) отдавала приказы ВСУ о начале контратаки, две волны которой закончились значительно хуже, чем попытка прорвать линию обороны ВС РФ в Херсоне: не менее 350 украинских солдат были уничтожены, а остальные силы бежали с поля боя и укрылись на территории химкомбината "Азот", где и находятся до сих пор. Остальные войска спешно ретировались и переместились в Лисичанск, откуда пытаются вести "беспокоящий огонь".

Профильного военного образования Марьяна Безуглая не имеет. Она получила высшее образование в Национальном медицинском университете имени А. Богомольца по специальности "лечебное дело". В дальнейшем прошла интернатуру по специальности "внутренние болезни" и некоторое время работала над модернизацией системы здравоохранения ВСУ. Никаких воинских званий Безуглая не имеет и никаких специальных офицерских курсов не оканчивала. Бывший сотрудник Главного оперативного управления ВС СССР подполковник запаса Игорь Чалый отметил, что для руководства подразделениями хотя бы на уровне отделения/роты нужны специальные навыки, которые "не освоить за рабочий день".

В России за оперативное управление войсками отвечает специальная служба. Она так и называется — Главное оперативное управление. Если простым языком, то это служба, которая отвечает за развёртывание и применение войск на поле боя. Это огромная структура, в которой работают специалисты экстра-класса со специальным образованием, военным опытом, у многих звезда Героя за боевые операции. Кто такая Безуглая на их фоне? Это человек без компетенций, знаний, опыта, зашоренный полномочиями от власти. В лице офицеров младшего и старшего звена она никто и звать её никак Игорь Чалый Бывший сотрудник Главного оперативного управления ВС СССР, подполковник запаса

Любопытно, что именно Безуглая впервые признала, что самолёт Ан-225 в аэропорту Гостомеля уничтожили не российские вертолёты и ракеты, а украинская артиллерия.

Потери ВСУ в Северодонецке

По словам собеседников Лайфа в Северодонецке, по данным радиоперехвата, именно Безуглая, консультируемая польскими офицерами из ЧВК, отдавала часть приказов о начале контратак, в которых погибло несколько сотен военнослужащих ВСУ. При этом собеседники Лайфа отмечают, что делала это Безуглая по открытым — нешифрованным — каналам связи гражданских радиостанций, контроль за которыми давно установлен российскими силами РЭБ. Это привело к тому, что в ходе боестолкновений и неграмотного руководства со стороны ВСУ погиб один из высших украинских офицеров — командир 24-й бригады подполковник Максим Гребенник.

Любопытно, что ранее Гребенник возглавлял карательный батальон "Запорожье". Подразделение принимало участие в боях за донецкий аэропорт и в Дебальцеве в 2014–2015 годах и едва не было уничтожено при попытке прорваться из окружения.

Такая же модель поведения, по сведениям военнослужащих сил ДНР, привела к тому, что за одно лето 2014 года ВСУ дважды оказывались в огневых мешках и уничтожались уступающими по численности силами ополчения. Военнослужащий с позывным Чуб сил ДНР, принимавший участие в зачистке Дебальцевского котла, отметил, что большое количество командиров ВСУ "прикидывались гражданскими служащими, чтобы избежать ответственности".

Мне кажется, они предполагали такой исход, потому что в плен такие люди попадали "по гражданке": ни формы, ни касок, мол, их туда ветром занесло случайно. Когда их личности проверяли, выяснялось, что это либо депутат какой-то местный, либо активист, либо ещё кто-то. Одно дело — мы с улицы пришли и оружие в руки взяли, но эти люди — другое. Они стрелять-то толком не умели, не знали порой, как магазин от автомата отсоединить, зато приказы отдавали Чуб Военнослужащий сил ДНР

"Мстители" наоборот

После того как Безуглая осознала результат собственных приказов, польские "консультанты" из числа сотрудников ЧВК посоветовали ей заново сформировать "передний рубеж обороны" — в лучших традициях структуры J стран НАТО, или так называемого Joint Operations Center (Объединённого оперативного центра). На бумаге структура J НАТО по управлению подразделениями позволяет максимально упростить боевое взаимодействие войск на передовой. Если говорить простым языком, то любое подразделение действует строго в связке с другим: например, танковая рота работает с разведкой, разведка — с Силами специальных операций. Возможно, так бы оно и получилось, не сложись в одну большую проблему два важных обстоятельства.

Во-первых, к тому моменту, как силы ВС РФ заняли большую часть города, от 85 до 90% командиров передовых подразделений ВСУ на уровне взвода/роты были либо ранены, либо убиты, а их заместители не рискнули брать на себя ответственность и не повели людей на убой.

Эти события, вероятно, Киев предвидел: Безуглая прибыла на место с вооружённым эскортом как раз в то самое время, когда последний рубеж обороны был готов обрушиться. После недолгих совещаний остатки офицеров, способных принимать нормальные, взвешенные оперативные решения, бросили в "контратаку" вместе с подразделениями, где их перемолол российский спецназ, мотострелки и БМПТ "Терминатор", специально переброшенные под Северодонецк для усиления наземных сил. После этого JOC рухнула как карточный домик, и Марьяна Безуглая (а с ней и вся украинская армия) в буквальном смысле слова осталась у разбитого корыта: единственной точкой отступления стал химкомбинат "Азот", откуда подразделения черепашьим шагом пытаются сбежать в Лисичанск.

Схема оперативного штаба ВСУ по стандарту НАТО в Северодонецке. Слева и справа — ликвидированные группы офицеров. Фото © jcs.mil

Поскольку в задачи JOC внутри украинской армии входили мониторинг событий и оперативная реакция на них, уничтожение десятка важнейших офицеров после приказов Марьяны Безуглой привело к распаду нормального командования. Вместо 72–96 часов планирования украинская армия откатилась к 12 часам, что фактически поставило крест на операции в Северодонецке и привело к масштабному отступлению в Лисичанск. С высокой долей вероятности можно утверждать, что российской разведке результаты "командования" Марьяны Безуглой были известны почти сразу, поскольку после двух неудачных контратак российская бронетехника, включая тяжёлые машины поддержки танков БМПТ, начала отрезать ВСУ все пути для бегства, техническое окружение Северодонецка имени Марьяны Безуглой уже состоялось.

Генштаб ВСУ заметил чудовищную оплошность слишком поздно — под Северодонецк были направлены польские САУ "Краб" и танки Т-72M1R, однако огнём артиллерии и авиации эта техника была отброшена. Дальнейших попыток деблокировать окружённые части, вместе с которыми в засаду, вероятно, попала и сама Безуглая, украинская армия не предпринимала.

Жирную точку в этой истории поставил немецкий журнал Spiegel. По сообщениям немецких медиа, если ВСУ будут так же бездарно воевать и сдавать России город за городом, сопротивление Украины может быть сломлено в ближайшие четыре-пять недель. Аналитики немецкой разведки BND отметили, что Российская армия каждый день завоёвывает небольшие участки территории и перемалывает силы ВСУ, равные примерно одному батальону. И такие "командиры на местах", как Марьяна Безуглая, лишь способствуют быстрому продвижению Российской армии.

Марьяна Безуглая. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / m.bezuhla Могла ли Марьяна Безуглая эффективно руководить ВСУ в Северодонецке? 0 Могла, просто не повезло Не могла. Образования и опыта нет Просто Российская армия воюет лучше Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев