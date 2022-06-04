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Как российские БМПТ загнали польские танки в огневой мешок на Украине

Оглавление
БМПТ "Терминатор" в Донбассе
БМПТ в Северодонецке
"Терминаторы" в Северодонецке
Танки России на Украине

Первое боевое применение "Терминаторов" оказалось настолько эффективным, что ВСУ теперь придётся срочно менять тактику, иначе окружение в Северодонецке может повториться в другом городе.

Опубликовано 3 июня 2022, 21:40
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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

БМПТ "Терминатор" в Донбассе

Первые сведения об участии российских машин поддержки танков в специальной военной операции на Украине начали появляться примерно месяц назад. Две недели назад информацию о применении этих машин в операции по окружению Северодонецка опубликовали украинские СМИ. На опубликованных снимках хорошо видно, как БМПТ, которые можно легко опознать по высокому профилю и спаренным пушкам, стоят в одной линии с танками. По некоторым данным, в Попасной и далее в Северодонецке могли появиться три разных взвода по три машины в каждом. Это только половина от появившихся в 2021 году возможностей: после длительных испытаний две роты БМПТ появились в танковых полках 90-й танковой дивизии.

БМПТ "Терминатор" Вооружённых сил России в Попасной, ЛНР. Видео © t.me / milinfolive

Главное новшество БМПТ, выгодно отличающее машину от танков, — смешанная система управления огнём. Её эффективность проверили за два года до начала "Операции Z": ещё на учениях "Кавказ-2020" машина прошла весь цикл необходимых тестов и доказала, что техника для подавления огня противника жизненно необходима танкам на поле боя. При этом в Донбассе появились доработанные версии первой боевой машины поддержки танков — ею управляют пять человек, трое из которых отвечают за применение вооружения.

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БМПТ в Северодонецке

Щадить уникальные машины не стали: первой боевой задачей, для которой привлекли БМПТ, стало блокирование Попасной и зачистка пригородов от бронетехники ВСУ. По имеющимся данным, значительная часть боевой работы машин пришлась на ночное время суток. После того как на Попасную опускалась ночь, ВСУ пытались перемещать технику и менять позиции так, чтобы с утра не быть уничтоженными. Однако эти рейды пресекали экипажи "Терминаторов". Сами машины в зону непосредственного огневого контакта не входили — подавляющее число целей "Терминатор" поражает с пяти километров, высокий силуэт и система стабилизации позволяют стрелять из-за пригорков и холмов, используя рельеф местности как дополнительную защиту.

Местные жители приветствуют колонны V и O под Северодонецком. Видео © t.me / ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ!

После того как Попасная была зачищена, в истории с боевой службой БМПТ наступил один из самых драматических эпизодов. Реализовать мощный прорыв Российской армии к Северодонецку удалось во многом благодаря этим машинам. Предположительно, ранним утром 26 мая два взвода БМПТ, наступая с разных сторон, нанесли удары по позициям ВСУ. По предварительным данным, в ходе быстрой атаки удалось уничтожить не менее восьми танков и трёх бронеавтомобилей, а защищённые объекты противника после нейтрализации техники уничтожили российские танки.

По неподтверждённым данным, экипажу одной из БМПТ позднее удалось поразить низколетящий вертолёт Ми-8, появившийся в районе после сообщений о прорыве двух батальонов "машин неизвестного типа".

Боевая машина поддержки танков (БМПТ). Инфографика © LIFE

Боевая машина поддержки танков (БМПТ). Инфографика © LIFE

По некоторым данным, это стало возможным благодаря использованию в БМПТ тех же ракет "Атака-Т", что и на ударных вертолётах Ка-52. К цели с расстояния в пять-шесть километров сверхзвуковая ракета летит несколько секунд, и среагировать на приближение такой ПТУР практически невозможно.

"Терминаторы" в Северодонецке

Собеседники Лайфа в зоне СВО отмечают, что одним из самых важных эпизодов применения БМПТ считается их схватка с танками Т-72M1R. Эти машины польского производства, по сути, представляют из себя советские танки с современной западной электроникой внутри. Ключевые отличия от аналогичных машин советского типа кроются в установке тепловизора и более мощного двигателя, что на бумаге расширяет возможности машины.

Колонна БМПТ "Терминатор" на въезде в Северодонецк. Видео © t.me / nezhurka

Однако в начале мая выяснилось, что с польских танков Т-72M1R перед отправкой на Украину было снято всё секретное оборудование, включая многоканальную цифровую систему связи и тепловизоры KLW-1 Asteria, вместо которых были установлены другие, более простые устройства наблюдения. Автоматизированную систему передачи данных тоже сняли, а единственным доступным средством позиционирования осталась спутниковая навигация.

Точная дата и место встречи "Терминаторов" с польскими Т-72M1R под Северодонецком неизвестна, однако бой в формате "свободной охоты" привёл к тому, что один танк польского производства был подбит с расстояния в 4,5 километра, а другому удалось удрать с поля боя. Однако бегство было недолгим: экипаж танка Т-72M1R заблудился и через некоторое время вышел во фланг позициям танкового батальона Российской армии. Первым выстрелом машина была обездвижена, вторым — уничтожена.

Танки России на Украине

Собеседники Лайфа в оборонно-промышленном комплексе отмечают, что эффективно действовать в составе танкового подразделения БМПТ могут сразу по нескольким причинам. Первая и самая важная — это чёткое распределение ролей в каждом взводе, когда все экипажи разбирают нужные цели и ведут по ним работу. Вторая причина — технологичность БМПТ. Прицел наводчика и панорамный прицел командира обеспечивают широкий угол обзора на поле боя, такой же, как у современных танков, например Т-72Б3, Т-90М или Т-80БВМ, оснащение которых панорамными прицелами в несколько раз увеличило эффективность применения машин на поле боя. Бывший замкомандира бригады тяжёлых бронемашин "Страйкер" Армии США в Европе, полковник Майкл Телли пояснил, что по уровню защищённости и огневой мощи российская БМПТ не просто находится на одном уровне с современными танками, но и превосходит их по ряду параметров.

Важнее всего, на мой взгляд, что БМПТ оснащается вспомогательной силовой установкой. Машина может тихо сидеть в засаде, при этом она не будет заметна для техники противника. Ночью из такого положения БМПТ может атаковать две разные цели своим ПТРК, что, судя по всему, и произошло. Взвод таких машин первым залпом противотанкового вооружения может поразить шесть целей

Майкл Телли

Бывший замкомандира бригады тяжёлых бронемашин "Страйкер"

Важнее всего, на мой взгляд, что БМПТ оснащается вспомогательной силовой установкой. Машина может тихо сидеть в засаде, при этом она не будет заметна для техники противника. Ночью из такого положения БМПТ может атаковать две разные цели своим ПТРК, что, судя по всему, и произошло. Взвод таких машин первым залпом противотанкового вооружения может поразить шесть целей
Важнее всего, на мой взгляд, что БМПТ оснащается вспомогательной силовой установкой. Машина может тихо сидеть в засаде, при этом она не будет заметна для техники противника. Ночью из такого положения БМПТ может атаковать две разные цели своим ПТРК, что, судя по всему, и произошло. Взвод таких машин первым залпом противотанкового вооружения может поразить шесть целей

По словам Телли, расстрел украинских танков экипажами БМПТ — это "закономерный, ожидаемый итог встречи техники из будущего с техникой из прошлого".

"Терминатор" оснащается многоканальными прицелами командира и наводчика: там есть дневной и ночной прицелы, лазерный дальномер, собственная навигация и бог знает что ещё. К тому же у экипажа дублируются функции наводчика-оператора и командира, то есть машина имеет большой запас прочности

Майкл Телли

"Терминатор" оснащается многоканальными прицелами командира и наводчика: там есть дневной и ночной прицелы, лазерный дальномер, собственная навигация и бог знает что ещё. К тому же у экипажа дублируются функции наводчика-оператора и командира, то есть машина имеет большой запас прочности
"Терминатор" оснащается многоканальными прицелами командира и наводчика: там есть дневной и ночной прицелы, лазерный дальномер, собственная навигация и бог знает что ещё. К тому же у экипажа дублируются функции наводчика-оператора и командира, то есть машина имеет большой запас прочности

По словам Телли, эпизоды с боевым применением БМПТ в Попасной и Северодонецке не единственные. По мнению бывшего офицера танковых войск США, "вне зависимости от того, от кого и когда Украина получит новые танки, встреча этой техники с БМПТ оставит у противника самые неприятные впечатления".

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Фото © ТАСС / Leonid Faerberg / SOPA Images / ZUMA Press Wire

Повысит ли БМПТ эффективность российских танков на Украине?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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