Как российские БМПТ загнали польские танки в огневой мешок на Украине Оглавление БМПТ "Терминатор" в Донбассе БМПТ в Северодонецке "Терминаторы" в Северодонецке Танки России на Украине Первое боевое применение "Терминаторов" оказалось настолько эффективным, что ВСУ теперь придётся срочно менять тактику, иначе окружение в Северодонецке может повториться в другом городе. 103294 103294 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

БМПТ "Терминатор" в Донбассе

Первые сведения об участии российских машин поддержки танков в специальной военной операции на Украине начали появляться примерно месяц назад. Две недели назад информацию о применении этих машин в операции по окружению Северодонецка опубликовали украинские СМИ. На опубликованных снимках хорошо видно, как БМПТ, которые можно легко опознать по высокому профилю и спаренным пушкам, стоят в одной линии с танками. По некоторым данным, в Попасной и далее в Северодонецке могли появиться три разных взвода по три машины в каждом. Это только половина от появившихся в 2021 году возможностей: после длительных испытаний две роты БМПТ появились в танковых полках 90-й танковой дивизии.

БМПТ "Терминатор" Вооружённых сил России в Попасной, ЛНР. Видео © t.me / milinfolive

Главное новшество БМПТ, выгодно отличающее машину от танков, — смешанная система управления огнём. Её эффективность проверили за два года до начала "Операции Z": ещё на учениях "Кавказ-2020" машина прошла весь цикл необходимых тестов и доказала, что техника для подавления огня противника жизненно необходима танкам на поле боя. При этом в Донбассе появились доработанные версии первой боевой машины поддержки танков — ею управляют пять человек, трое из которых отвечают за применение вооружения.

БМПТ в Северодонецке

Щадить уникальные машины не стали: первой боевой задачей, для которой привлекли БМПТ, стало блокирование Попасной и зачистка пригородов от бронетехники ВСУ. По имеющимся данным, значительная часть боевой работы машин пришлась на ночное время суток. После того как на Попасную опускалась ночь, ВСУ пытались перемещать технику и менять позиции так, чтобы с утра не быть уничтоженными. Однако эти рейды пресекали экипажи "Терминаторов". Сами машины в зону непосредственного огневого контакта не входили — подавляющее число целей "Терминатор" поражает с пяти километров, высокий силуэт и система стабилизации позволяют стрелять из-за пригорков и холмов, используя рельеф местности как дополнительную защиту.

Местные жители приветствуют колонны V и O под Северодонецком. Видео © t.me / ЭТУ СТРАНУ НЕ ПОБЕДИТЬ!

После того как Попасная была зачищена, в истории с боевой службой БМПТ наступил один из самых драматических эпизодов. Реализовать мощный прорыв Российской армии к Северодонецку удалось во многом благодаря этим машинам. Предположительно, ранним утром 26 мая два взвода БМПТ, наступая с разных сторон, нанесли удары по позициям ВСУ. По предварительным данным, в ходе быстрой атаки удалось уничтожить не менее восьми танков и трёх бронеавтомобилей, а защищённые объекты противника после нейтрализации техники уничтожили российские танки.

По неподтверждённым данным, экипажу одной из БМПТ позднее удалось поразить низколетящий вертолёт Ми-8, появившийся в районе после сообщений о прорыве двух батальонов "машин неизвестного типа".

Боевая машина поддержки танков (БМПТ). Инфографика © LIFE

По некоторым данным, это стало возможным благодаря использованию в БМПТ тех же ракет "Атака-Т", что и на ударных вертолётах Ка-52. К цели с расстояния в пять-шесть километров сверхзвуковая ракета летит несколько секунд, и среагировать на приближение такой ПТУР практически невозможно.

"Терминаторы" в Северодонецке

Собеседники Лайфа в зоне СВО отмечают, что одним из самых важных эпизодов применения БМПТ считается их схватка с танками Т-72M1R. Эти машины польского производства, по сути, представляют из себя советские танки с современной западной электроникой внутри. Ключевые отличия от аналогичных машин советского типа кроются в установке тепловизора и более мощного двигателя, что на бумаге расширяет возможности машины.

Колонна БМПТ "Терминатор" на въезде в Северодонецк. Видео © t.me / nezhurka

Однако в начале мая выяснилось, что с польских танков Т-72M1R перед отправкой на Украину было снято всё секретное оборудование, включая многоканальную цифровую систему связи и тепловизоры KLW-1 Asteria, вместо которых были установлены другие, более простые устройства наблюдения. Автоматизированную систему передачи данных тоже сняли, а единственным доступным средством позиционирования осталась спутниковая навигация.

Точная дата и место встречи "Терминаторов" с польскими Т-72M1R под Северодонецком неизвестна, однако бой в формате "свободной охоты" привёл к тому, что один танк польского производства был подбит с расстояния в 4,5 километра, а другому удалось удрать с поля боя. Однако бегство было недолгим: экипаж танка Т-72M1R заблудился и через некоторое время вышел во фланг позициям танкового батальона Российской армии. Первым выстрелом машина была обездвижена, вторым — уничтожена.

Танки России на Украине

Собеседники Лайфа в оборонно-промышленном комплексе отмечают, что эффективно действовать в составе танкового подразделения БМПТ могут сразу по нескольким причинам. Первая и самая важная — это чёткое распределение ролей в каждом взводе, когда все экипажи разбирают нужные цели и ведут по ним работу. Вторая причина — технологичность БМПТ. Прицел наводчика и панорамный прицел командира обеспечивают широкий угол обзора на поле боя, такой же, как у современных танков, например Т-72Б3, Т-90М или Т-80БВМ, оснащение которых панорамными прицелами в несколько раз увеличило эффективность применения машин на поле боя. Бывший замкомандира бригады тяжёлых бронемашин "Страйкер" Армии США в Европе, полковник Майкл Телли пояснил, что по уровню защищённости и огневой мощи российская БМПТ не просто находится на одном уровне с современными танками, но и превосходит их по ряду параметров.

Важнее всего, на мой взгляд, что БМПТ оснащается вспомогательной силовой установкой. Машина может тихо сидеть в засаде, при этом она не будет заметна для техники противника. Ночью из такого положения БМПТ может атаковать две разные цели своим ПТРК, что, судя по всему, и произошло. Взвод таких машин первым залпом противотанкового вооружения может поразить шесть целей Майкл Телли Бывший замкомандира бригады тяжёлых бронемашин "Страйкер"

По словам Телли, расстрел украинских танков экипажами БМПТ — это "закономерный, ожидаемый итог встречи техники из будущего с техникой из прошлого".

"Терминатор" оснащается многоканальными прицелами командира и наводчика: там есть дневной и ночной прицелы, лазерный дальномер, собственная навигация и бог знает что ещё. К тому же у экипажа дублируются функции наводчика-оператора и командира, то есть машина имеет большой запас прочности Майкл Телли

По словам Телли, эпизоды с боевым применением БМПТ в Попасной и Северодонецке не единственные. По мнению бывшего офицера танковых войск США, "вне зависимости от того, от кого и когда Украина получит новые танки, встреча этой техники с БМПТ оставит у противника самые неприятные впечатления".

Фото © ТАСС / Leonid Faerberg / SOPA Images / ZUMA Press Wire Повысит ли БМПТ эффективность российских танков на Украине? 0 Да, значительно. Да, незначительно. Не повысит. Свой вариант в комментарии.

Авторы Сергей Андреев