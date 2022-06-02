ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Почему вместо "Джавелинов" ВСУ вооружили "стреляющими самоварами"

Оглавление
Карта боевых действий на Украине сегодня: наступление ВС РФ в Донбассе и сдача позиций ВСУ
Как работает пулемёт "Максим" — видео
Военные склады Украины: винтовка Мосина, пулемёт Дегтярёва, пистолет "Маузер"
Почему оружие НАТО не помогает Украине

Командиры ВСУ отказываются вести бойцов на передовую, рядовые вээсушники и тероборонщики предпочитают не воевать, а записывать видеообращения, а Киев предлагает им вооружиться древними пулемётами.

Опубликовано 1 июня 2022, 21:40
39173
Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Карта боевых действий на Украине сегодня: наступление ВС РФ в Донбассе и сдача позиций ВСУ

31 мая стало известно, что военные из 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выходить на позиции без бронетехники и поддержки артиллерии. Сдача позиций, саботаж распоряжений командования становятся нормой для украинской армии. Усугубляет положение то, что теперь их всё чаще вооружают устаревшей техникой. Сводка с фронтов Украины следующая. Подразделения ДНР и ЛНР при огневой поддержке России продолжают наступление. По состоянию на 31 мая силы ВС РФ выбили подразделения ВСУ из Сосновки на севере Харьковской области.

На Славянском направлении идёт штурм Ярового и Богородичного в пригородах Святогорска. Полным ходом идёт зачистка лесов вокруг Лимана. ️В Северодонецке отступающие националисты сместились в промзону завода "Азот". На южных подступах к Лисичанску идут столкновения в Устиновке и Мирной Долине. ️Севернее Попасной идут бои в Камышевахе, а также на подступах к Бахмуту (до 2016 года — Артёмовск). Сорван ряд контрнаступлений ВСУ под Херсоном, в ходе чего украинская сторона потеряла сотни военных и десятки единиц тяжёлой техники. Каждый час появляются новые сводки о поражениях украинских частей, об уничтожении силами ВС РФ привезённого с Запада оружия.

Солдат украинской армии устанавливает ракету Javelin. Фото © Getty Images / John Moore

Солдат украинской армии устанавливает ракету Javelin. Фото © Getty Images / John Moore

В риторике киевского руководства всё чаще мелькает слово "отступление".

— Хочу сегодня обратиться и к тем на Украине, кто пытается, скажем так, подгонять вооружённые силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов в первую очередь. Фронтовую ситуацию следует оценивать… не по одному участку, где наиболее жёстко и которая привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту, — выступил с заявлением Зеленский.

Главный пропагандист Киева Алексей Арестович недавно, чего раньше за ним не замечалось, похвалил Российскую армию, отметив, что "там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умений…". В целом же официальное руководство Украины под соусом "заботы о солдатах" камуфлирует нарастающую панику в передовых частях.

Почему разгром ВСУ в Северодонецке становится началом конца для Украины
Почему разгром ВСУ в Северодонецке становится началом конца для Украины

Как работает пулемёт "Максим" — видео

Одновременно с заявлениями о тысячах тонн боеприпасов и миллиардах долларов военной помощи командование ВСУ бросает личный состав в самое пекло, не обеспечив ни танковой, ни огневой поддержкой. И вооружает его пусть и легендарной, но уже морально устаревшей техникой.

Пулемёт Максима образца 1910/30 года. Фото © Wikipedia

Пулемёт Максима образца 1910/30 года. Фото © Wikipedia

Недавно стало известно, что даже учения теперь проводят на пулемётах дореволюционного образца. На одном из видео под названием "Стреляющий самовар в работе" запечатлено, как солдат теробороны стреляет из пулемёта "Максим".

— Ну что, чайничек готов, сейчас будем ещё добавлять и заваривать кофеёк, — шутит боец, выпуская короткую очередь из пулемёта, вслед за которой течёт кипяток из охладителя оружейного ствола.

Американское военное издание The Drive посвятило этому целый обзор, начав материал со следующей вводной: "Украинские бойцы-добровольцы разъезжают на военных машинах советской эпохи, вооружены автоматами времён Первой мировой войны, одеты как их свирепые предки-казаки".

5 грубых ошибок ВСУ, после которых Армия России быстро продвинулась на Украине
5 грубых ошибок ВСУ, после которых Армия России быстро продвинулась на Украине

Военные склады Украины: винтовка Мосина, пулемёт Дегтярёва, пистолет "Маузер"

Но было бы ошибкой считать, что ВСУ обратились к подобной практике (использования музейного оружия) только сейчас. Ещё в 2016 году начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов заявлял, что Минобороны Украины разрешило в ходе АТО в Донбассе использовать станковый пулемёт "Максим" 1910 года выпуска.

В январе 2022 года, ещё до начала спецоперации, для рядового состава киевской теробороны читали лекции и проводили инструктажи по обращению с пулемётом Дегтярёва 1927 года. По этому поводу весьма саркастично отозвался отнюдь не пророссийски настроенный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

— Думаю, вторым занятием будет максим 1883 года и винтовка "Бердана" 1870 года. Для тех, кто не сбежит, на третьем будет праща и лук. А всё потому, что новенькие британские гранатомёты увезут на склады Львова, чтобы после продать в Африку.

Так что говорить о том, что Украина начала испытывать перебои с оружием только сейчас, в корне неверно. Уже в первые дни "Операции Z" на блокпостах под Киевом были замечены бойцы теробороны, вооружённые ДП-27 (легендарный Дегтярёв), первыми пулемётами, созданными в СССР и принятыми на вооружение в 1927 году.

Небольшой исторический экскурс. После войн первой половины XX века на территории СССР осталось огромное количество оружия, в том числе стрелкового. В 1949 году, после принятия на вооружение автомата Калашникова, отпала острая необходимость в старых арсеналах. Что-то переплавили, что-то отдали развивающимся странам, лояльным советскому режиму, а что-то запечатали на складах. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что общевойсковые склады разбросаны по всему бывшему СССР.

Там хранится как современное наследие годов 70–80-х, так и довоенные образцы. Если стрелковое вооружение находится в хороших условиях консервации, оно может долго храниться и быть пригодным. Там даже можно найти огромное количество винтовок Мосина, на которых стоит клеймо до 1900 и 1903 годов. Это делается с расчётом на то, что если происходит всеобщая мобилизация, военная промышленность не успевает выпускать стрелковые комплексы, то в бой идёт такое оружие: оно же тоже может нанести урон, не сказать что сокрушающий, но всё же

Алексей Леонков

Военный эксперт

Там хранится как современное наследие годов 70–80-х, так и довоенные образцы. Если стрелковое вооружение находится в хороших условиях консервации, оно может долго храниться и быть пригодным. Там даже можно найти огромное количество винтовок Мосина, на которых стоит клеймо до 1900 и 1903 годов. Это делается с расчётом на то, что если происходит всеобщая мобилизация, военная промышленность не успевает выпускать стрелковые комплексы, то в бой идёт такое оружие: оно же тоже может нанести урон, не сказать что сокрушающий, но всё же
Там хранится как современное наследие годов 70–80-х, так и довоенные образцы. Если стрелковое вооружение находится в хороших условиях консервации, оно может долго храниться и быть пригодным. Там даже можно найти огромное количество винтовок Мосина, на которых стоит клеймо до 1900 и 1903 годов. Это делается с расчётом на то, что если происходит всеобщая мобилизация, военная промышленность не успевает выпускать стрелковые комплексы, то в бой идёт такое оружие: оно же тоже может нанести урон, не сказать что сокрушающий, но всё же

В одни только соляные шахты Соледара "Артёмсоль" в конце 40-х – начале 50-х было доставлено порядка 22 эшелонов различного оружия. По предварительным подсчётам, там хранится от одного до трёх миллионов винтовок и автоматов. Это трёхлинейки Мосина, пистолеты-пулемёты ППШ-41 и ППС-43, немецкие пистолеты-пулемёты MP-38/40, пистолеты-пулемёты системы "Томсон" образца 1928 года, автоматы Фёдорова, маузеры Kar98k, американские винтовки Gapand M1, пистолеты Маузера и Кольта, пулемёты Дегтярёва 1928 года, немецкие пулемёты MG-34 и MG-42, а также легендарные максимы и "Льюисы". В соляных шахтах естественным образом поддерживается постоянный температурный режим и нужный уровень влажности. После 2014 года ополченцы ДНР пытались взять "Артёмсоль" под контроль, но не вышло. Все последние восемь лет Киев торговал раритетным оружием, а в начале спецоперации начал раздавать его теробороне.

Помимо собственных "музейных экспонатов" Украина получала от партнёров американские винтовки M14 "Гаранд" 50-х годов и пулемёты М2 1948 года выпуска.

Американцы тоже свои склады освобождают от, как они считают, бесполезных единиц хранения. Они же сейчас собираются создавать более сильную и развитую армию в Европе. И от этого всего старья они избавляются, отдавая его Украине

Алексей Леонков

Военный эксперт

Американцы тоже свои склады освобождают от, как они считают, бесполезных единиц хранения. Они же сейчас собираются создавать более сильную и развитую армию в Европе. И от этого всего старья они избавляются, отдавая его Украине
Американцы тоже свои склады освобождают от, как они считают, бесполезных единиц хранения. Они же сейчас собираются создавать более сильную и развитую армию в Европе. И от этого всего старья они избавляются, отдавая его Украине

Даже если брать в расчёт самое новое из того, что там есть, этому вооружению больше 70 лет. За это время изменились и военная тактика, и требования к оружию. ППШ-41, ППС-43, максимы и "Льюисы" — это "хорошее оружие для позавчерашних войн".

Почему оружие НАТО не помогает Украине

Напрашивается вопрос: на что идут деньги многочисленных спонсоров военной помощи Киеву? Начиная с 2014 года (столетие с начала Первой мировой — символично) США, Турция и ещё порядка двадцати стран накачивали Украину оружием. С начала спецоперации военная помощь НАТО многократно возросла. Но где эти тысячи "Джавеллинов" (отдельный разговор — низкая эффективность американского оружия в условиях СВО), "Стингеров" и другого современного вооружения? Один из украинских дезертиров, успевший сбежать под видом беженца, дал интервью, в котором пожаловался:

— На всё подразделение всего пара "Фаготов" (советский ПТРК, поставленный на вооружение в 70-х годах. — Прим. Лайфа) и несколько ручных пулемётов. Поддержки артиллерийской почти не было с нашей стороны. Выдержать это было невозможно.

Наземный персонал разгружает оружие, в том числе противотанковые ракеты "Джавелин" и другую военную технику, доставленную на самолёте национальных авиалиний. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Наземный персонал разгружает оружие, в том числе противотанковые ракеты "Джавелин" и другую военную технику, доставленную на самолёте национальных авиалиний. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Эксперты полагают, что в условиях отсутствия политической централизации сегодня на Украине многие действуют по принципу "кто в лес, кто по дрова". Не исключено, что руководители силовых подразделений, осознавая бедственное положение в армии, стремятся обеспечить себе безбедное будущее и сплавляют часть поставляемого оружия на чёрный рынок. Другая часть оружия уничтожается силами ВС РФ, и новости об этом поступают практически ежедневно. И дело даже не в том, что теробороне и другим подразделениям сейчас приходится воевать устаревшим оружием — моджахеды в афганской войне зачастую использовали английские карабины и винтовки конца XIX века вроде Lee-Enfield Mark I или винтовки системы Снайдера. Дело в том, что у моджахедов была мотивация, а у ВСУ она уже почти на нуле.

Почему операция на Украине идёт так долго
Почему операция на Украине идёт так долго
https://static.life.ru/publications/2022/6/1/1237337315922.3386.jpg

Президент США Джо Байден выступает с речью во время своего визита на предприятие Lockheed Martin, производящее системы вооружения, такие как противотанковые ракеты Javelin. Фото © Getty Images / Peter Zay / Anadolu Agency

Где после завершения СВО всплывёт поставленное Украине оружие США и НАТО?

0
BannerImage
Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!