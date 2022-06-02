Почему вместо "Джавелинов" ВСУ вооружили "стреляющими самоварами" Оглавление Карта боевых действий на Украине сегодня: наступление ВС РФ в Донбассе и сдача позиций ВСУ Как работает пулемёт "Максим" — видео Военные склады Украины: винтовка Мосина, пулемёт Дегтярёва, пистолет "Маузер" Почему оружие НАТО не помогает Украине Командиры ВСУ отказываются вести бойцов на передовую, рядовые вээсушники и тероборонщики предпочитают не воевать, а записывать видеообращения, а Киев предлагает им вооружиться древними пулемётами. 39173 39173 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Карта боевых действий на Украине сегодня: наступление ВС РФ в Донбассе и сдача позиций ВСУ

31 мая стало известно, что военные из 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выходить на позиции без бронетехники и поддержки артиллерии. Сдача позиций, саботаж распоряжений командования становятся нормой для украинской армии. Усугубляет положение то, что теперь их всё чаще вооружают устаревшей техникой. Сводка с фронтов Украины следующая. Подразделения ДНР и ЛНР при огневой поддержке России продолжают наступление. По состоянию на 31 мая силы ВС РФ выбили подразделения ВСУ из Сосновки на севере Харьковской области.

На Славянском направлении идёт штурм Ярового и Богородичного в пригородах Святогорска. Полным ходом идёт зачистка лесов вокруг Лимана. ️В Северодонецке отступающие националисты сместились в промзону завода "Азот". На южных подступах к Лисичанску идут столкновения в Устиновке и Мирной Долине. ️Севернее Попасной идут бои в Камышевахе, а также на подступах к Бахмуту (до 2016 года — Артёмовск). Сорван ряд контрнаступлений ВСУ под Херсоном, в ходе чего украинская сторона потеряла сотни военных и десятки единиц тяжёлой техники. Каждый час появляются новые сводки о поражениях украинских частей, об уничтожении силами ВС РФ привезённого с Запада оружия.

Солдат украинской армии устанавливает ракету Javelin. Фото © Getty Images / John Moore

В риторике киевского руководства всё чаще мелькает слово "отступление". — Хочу сегодня обратиться и к тем на Украине, кто пытается, скажем так, подгонять вооружённые силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов в первую очередь. Фронтовую ситуацию следует оценивать… не по одному участку, где наиболее жёстко и которая привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту, — выступил с заявлением Зеленский.

Главный пропагандист Киева Алексей Арестович недавно, чего раньше за ним не замечалось, похвалил Российскую армию, отметив, что "там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умений…". В целом же официальное руководство Украины под соусом "заботы о солдатах" камуфлирует нарастающую панику в передовых частях.

Как работает пулемёт "Максим" — видео

Одновременно с заявлениями о тысячах тонн боеприпасов и миллиардах долларов военной помощи командование ВСУ бросает личный состав в самое пекло, не обеспечив ни танковой, ни огневой поддержкой. И вооружает его пусть и легендарной, но уже морально устаревшей техникой.

Пулемёт Максима образца 1910/30 года. Фото © Wikipedia

Недавно стало известно, что даже учения теперь проводят на пулемётах дореволюционного образца. На одном из видео под названием "Стреляющий самовар в работе" запечатлено, как солдат теробороны стреляет из пулемёта "Максим".

— Ну что, чайничек готов, сейчас будем ещё добавлять и заваривать кофеёк, — шутит боец, выпуская короткую очередь из пулемёта, вслед за которой течёт кипяток из охладителя оружейного ствола.

Американское военное издание The Drive посвятило этому целый обзор, начав материал со следующей вводной: "Украинские бойцы-добровольцы разъезжают на военных машинах советской эпохи, вооружены автоматами времён Первой мировой войны, одеты как их свирепые предки-казаки".

Военные склады Украины: винтовка Мосина, пулемёт Дегтярёва, пистолет "Маузер"

Но было бы ошибкой считать, что ВСУ обратились к подобной практике (использования музейного оружия) только сейчас. Ещё в 2016 году начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов заявлял, что Минобороны Украины разрешило в ходе АТО в Донбассе использовать станковый пулемёт "Максим" 1910 года выпуска.

В январе 2022 года, ещё до начала спецоперации, для рядового состава киевской теробороны читали лекции и проводили инструктажи по обращению с пулемётом Дегтярёва 1927 года. По этому поводу весьма саркастично отозвался отнюдь не пророссийски настроенный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа" Максим Бужанский. — Думаю, вторым занятием будет максим 1883 года и винтовка "Бердана" 1870 года. Для тех, кто не сбежит, на третьем будет праща и лук. А всё потому, что новенькие британские гранатомёты увезут на склады Львова, чтобы после продать в Африку.

Так что говорить о том, что Украина начала испытывать перебои с оружием только сейчас, в корне неверно. Уже в первые дни "Операции Z" на блокпостах под Киевом были замечены бойцы теробороны, вооружённые ДП-27 (легендарный Дегтярёв), первыми пулемётами, созданными в СССР и принятыми на вооружение в 1927 году.

Небольшой исторический экскурс. После войн первой половины XX века на территории СССР осталось огромное количество оружия, в том числе стрелкового. В 1949 году, после принятия на вооружение автомата Калашникова, отпала острая необходимость в старых арсеналах. Что-то переплавили, что-то отдали развивающимся странам, лояльным советскому режиму, а что-то запечатали на складах. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что общевойсковые склады разбросаны по всему бывшему СССР.

Там хранится как современное наследие годов 70–80-х, так и довоенные образцы. Если стрелковое вооружение находится в хороших условиях консервации, оно может долго храниться и быть пригодным. Там даже можно найти огромное количество винтовок Мосина, на которых стоит клеймо до 1900 и 1903 годов. Это делается с расчётом на то, что если происходит всеобщая мобилизация, военная промышленность не успевает выпускать стрелковые комплексы, то в бой идёт такое оружие: оно же тоже может нанести урон, не сказать что сокрушающий, но всё же Алексей Леонков Военный эксперт

В одни только соляные шахты Соледара "Артёмсоль" в конце 40-х – начале 50-х было доставлено порядка 22 эшелонов различного оружия. По предварительным подсчётам, там хранится от одного до трёх миллионов винтовок и автоматов. Это трёхлинейки Мосина, пистолеты-пулемёты ППШ-41 и ППС-43, немецкие пистолеты-пулемёты MP-38/40, пистолеты-пулемёты системы "Томсон" образца 1928 года, автоматы Фёдорова, маузеры Kar98k, американские винтовки Gapand M1, пистолеты Маузера и Кольта, пулемёты Дегтярёва 1928 года, немецкие пулемёты MG-34 и MG-42, а также легендарные максимы и "Льюисы". В соляных шахтах естественным образом поддерживается постоянный температурный режим и нужный уровень влажности. После 2014 года ополченцы ДНР пытались взять "Артёмсоль" под контроль, но не вышло. Все последние восемь лет Киев торговал раритетным оружием, а в начале спецоперации начал раздавать его теробороне.

Помимо собственных "музейных экспонатов" Украина получала от партнёров американские винтовки M14 "Гаранд" 50-х годов и пулемёты М2 1948 года выпуска.

Американцы тоже свои склады освобождают от, как они считают, бесполезных единиц хранения. Они же сейчас собираются создавать более сильную и развитую армию в Европе. И от этого всего старья они избавляются, отдавая его Украине Алексей Леонков Военный эксперт

Даже если брать в расчёт самое новое из того, что там есть, этому вооружению больше 70 лет. За это время изменились и военная тактика, и требования к оружию. ППШ-41, ППС-43, максимы и "Льюисы" — это "хорошее оружие для позавчерашних войн".

Почему оружие НАТО не помогает Украине

Напрашивается вопрос: на что идут деньги многочисленных спонсоров военной помощи Киеву? Начиная с 2014 года (столетие с начала Первой мировой — символично) США, Турция и ещё порядка двадцати стран накачивали Украину оружием. С начала спецоперации военная помощь НАТО многократно возросла. Но где эти тысячи "Джавеллинов" (отдельный разговор — низкая эффективность американского оружия в условиях СВО), "Стингеров" и другого современного вооружения? Один из украинских дезертиров, успевший сбежать под видом беженца, дал интервью, в котором пожаловался: — На всё подразделение всего пара "Фаготов" (советский ПТРК, поставленный на вооружение в 70-х годах. — Прим. Лайфа) и несколько ручных пулемётов. Поддержки артиллерийской почти не было с нашей стороны. Выдержать это было невозможно.

Наземный персонал разгружает оружие, в том числе противотанковые ракеты "Джавелин" и другую военную технику, доставленную на самолёте национальных авиалиний. Фото © Getty Images / Sean Gallup

Эксперты полагают, что в условиях отсутствия политической централизации сегодня на Украине многие действуют по принципу "кто в лес, кто по дрова". Не исключено, что руководители силовых подразделений, осознавая бедственное положение в армии, стремятся обеспечить себе безбедное будущее и сплавляют часть поставляемого оружия на чёрный рынок. Другая часть оружия уничтожается силами ВС РФ, и новости об этом поступают практически ежедневно. И дело даже не в том, что теробороне и другим подразделениям сейчас приходится воевать устаревшим оружием — моджахеды в афганской войне зачастую использовали английские карабины и винтовки конца XIX века вроде Lee-Enfield Mark I или винтовки системы Снайдера. Дело в том, что у моджахедов была мотивация, а у ВСУ она уже почти на нуле.

Президент США Джо Байден выступает с речью во время своего визита на предприятие Lockheed Martin, производящее системы вооружения, такие как противотанковые ракеты Javelin. Фото © Getty Images / Peter Zay / Anadolu Agency Где после завершения СВО всплывёт поставленное Украине оружие США и НАТО? 0 Африка Китай Индия / Пакистан Где-нибудь в Европе

Авторы Сергей Андреев