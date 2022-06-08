Для чего Российская армия использует тактику "Северный цветок" после разгрома ВСУ в Северодонецке После удара по Северодонецку ВС РФ разыграют комбинацию "Северный цветок". Этой тактикой войска пользовались и раньше, но именно сейчас она начинает работать в полную силу. 51493 51493 Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Северодонецк на карте боевых действий

7 июня подразделения Народной милиции ЛНР совместно с Российской армией отбили у националистов один из последних укреплённых пунктов под Северодонецком. Части ВС РФ, занявшие посёлок Боровское, который находится в двенадцати километрах к юго-востоку от Северодонецка, на левом берегу реки Северский Донец, заблокировали город по линии наступления и лишили ВСУ коридора для бегства.

Боровское — это фактически "ворота на Лисичанск", откуда наступление будет развиваться во фланг сил ВСУ. Город, по сути, открывает дорогу дальнейшему стратегическому наступлению. Стоит напомнить, что ещё в мае Боровское находилось под контролем "Правого сектора" (запрещён в РФ). Как сообщал тогда начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, нацисты оборудовали огневые позиции в жилых домах, а местным жителям запретили эвакуироваться. Это был серьёзный укрепрайон боевиков, и казалось, что на его взятие потребуется время.

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На брошенных позициях националистов наши военные обнаружили километры траншей, отлично оборудованные пулемётные точки, даже блиндажи для укрытия от артиллерии. Но наступление союзного альянса ВС РФ и НМ ЛНР было настолько стремительным, что боевики, не задумываясь, отступили в жилые застройки и прикрылись живым щитом, как они уже делали не раз.

— Боевики даже не пытались держать оборону, бросив личные вещи и хвалёное иностранное вооружение, в спешке отступили в жилую застройку, прикрывшись мирными жителями, — сообщили представители НМ ЛНР.

— Заняли позиции, сейчас их удерживаем. Занимали 39-м, 40-м батальоном и подразделением "Ахмат". Соперник особого сопротивления не оказал, так как мы зашли оттуда, откуда он не ожидал. С тыла, — отметил командир батальона ЛНР с позывным Просвет.

Северодонецк. Военнослужащий спецподразделения "Ахмат" у одного из жилых домов, повреждённых в результате обстрела. Фото © ТАСС / Александр Река

ВС РФ совместно с союзниками обходят город с севера и закрывают ВСУ оставшиеся пути отхода. Фактически российские военные делят стратегический участок на несколько секторов. Если посмотреть на схему наступления по карте, то развитие операции напоминает распускающийся в обе стороны бутон цветка. Собеседники Лайфа в зоне проведения СВО называют эту тактику "Северный цветок", который расцветает параллельно угасанию боевого духа ВСУ.

— Они бегут в основном, остаётся человек десять, которые отстреливаются. Видно, что они под какими-то веществами. Но мы не боимся. У нас боевой дух, задача стоит. Закончить с этим всем и домой вернуться, — делится впечатлениями от боя один из комбатов ЛНР.

Лисичанск и Северодонецк

Военные отмечают, что деваться украинским боевикам больше особо некуда. Есть вариант окопаться в Лисичанске, где сценариев развития событий не так много.

Украинские военнослужащие. Фото © ТАСС / AP Photo / Bernat Armangue

— Моральное состояние, я думаю, у них уже не очень. Они уже понимают, что дело подходит к концу. Биться им нечем и некем. Я думаю, что скоро сдадутся, потому что у них остаётся два пути: либо сдаться, либо погибнуть на поле боя, — отметил комбат с позывным Просвет.

При этом комбат отметил, что не понимает, почему вээсушники до сих пор не сдались или совсем не убежали. Северодонецк фактически под контролем НМ ЛНР и ВС РФ, стратегических перспектив у противника никаких. Бои идут на окраинах, в промзоне и уже на подступах к Лисичанску. Почти вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований.

Хорошую поддержку в этом оказывают тяжеловооружённые танковые группы. Под прикрытием боевых машин поддержки танков "Терминатор" бронетехника разрезает территорию, занятую противником, надвое, а затем после небольшой разведки боем и обработки танками в дело включается спецназ.

Поражение ВСУ в Луганской Народной Республике

По заявлению Мирошника, на начало 7 июня 2022 года на остальных окраинах Северодонецка, к примеру в Сиротине, "серая зона", то есть пока территория не контролируется ни одной из сторон. Восточная часть села Метёлкино, что неподалёку, под контролем сил ЛНР, западная пока относится к "серой зоне". По словам командира батальона с позывным Просвет, когда будет взят посёлок Сиротино, остатки группировки противника окажутся в кольце.

Реактивная система залпового огня Народной милиции ДНР. Фото © ТАСС / AP Photo / Alexei Alexandrov

Отмечается, что на данный участок — на Лисичанское направление — Киев больше не бросает резервы. Наметившиеся ранее разногласия между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским дают о себе знать: высшее военное командование в пику амбициям политического руководства отказывается отправлять своих военных на убой.

Перспектива одна: скоро Лисичанск окажется в окружении, а судьба северодонецкой группировки будет точно такой же, как и у мариупольской группировки. В разгар рабочего дня 7 июня поступило сообщение от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики Сергей Шойгу Министр обороны Российской Федерации

Ещё недавно рассказывавший сказки о контрнаступлении ВСУ Арестович констатирует, что ВС РФ перешли к оперативно-тактическому наступлению на трёх важнейших участках: в направлении Святогорска, Славянска и в направлении трассы Артёмовск – Лисичанск. — Если добавят и Запорожское направление, то станет совсем "весело". Изюм — там был кармашек, где Святогорск, и они его решили срезать. И, судя по всему, им удастся это сделать. Давление там чрезвычайное, — констатирует очевидное советник Зеленского. Такое ощущение, что он чередует бравурные речи о чудесном контрнаступлении с признанием горькой правды.

Даже информационное поле, которое до этого было одним из важнейших украинских фронтов, уже нельзя назвать нерушимой крепостью. На Западе всё больше убеждаются, что Украина загнала себя в большую западню и стремительно катится к поражению. Зеленский в попытке выгадать себе ещё военную помощь пытается выдавить хоть одну маленькую победу. Но ни его приезды на фронт, ни вверение особых военных полномочий человеку невоенному — Марьяне Безуглой, ни брошенный в качестве жертвенных агнцев спецназ ГУР — ничто не помогает, а, наоборот, лишь усугубляет ситуацию. На фоне этого ближе к вечеру 7 июня газета Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам. Но вряд ли кто-то всерьёз воспринимает намерения руководства Киева.

Фото © ТАСС / Владимир Гердо В каком направлении будет развиваться наступление Российской армии в Донбассе? 0 Строго на запад, в район Краматорска и Славянска На северо-запад На юг и дальше, через Запорожье Свой вариант в комментрии

Авторы Евгений Жуков