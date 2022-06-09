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Опубликовано 9 июня 2022, 08:43

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в районе Мазановки

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Мазановка (ДНР). Об этом на утреннем брифинге в четверг проинформировал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, он сообщил, что в районе посёлка Кирово в Херсонской области была перехвачена украинская баллистическая ракета "Точка-У", а в Каменке под Харьковом и в Пантелеймоновке (ДНР) сбито два реактивных снаряда РСЗО "Смерч".

"Также сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка и Епифановка (ДНР), Варваровка и Боровеньки (ЛНР), Токмак (Запорожье), Петровское и Сулиговка (Харьковская область), Снегирёвка, Александровка и Могила Кулича (Херсонская область)", — перечислил Конашенков.

Российские средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на подлёте к Херсону
Российские средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на подлёте к Херсону

Ранее Лайф сообщал, что Российская армия применила в ходе "Операции Z" на Украине звено из четырёх истребителей Су-57. Они в рамках задачи по уничтожению средств ПВО были связаны в единую информационную сеть.

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vk.com / Министерство обороны РФ / Phoenix Phoenicis

Алексей Берковиц
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