Россия применила на Украине звено истребителей Су-57

Российская армия применила в ходе "Операции Z" на Украине звено из четырёх истребителей Су-57. Они в рамках задачи по уничтожению средств ПВО были связаны в единую информационную сеть. Об этом рассказал источник РИА "Новости".

"В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырёх новейших многофункциональных истребителей Су-57", — сказал собеседник агентства.

По его словам, единая информационная сеть из самолётов была создана "за счёт автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени". Это повышает возможности по обнаружению и поражению целей. Как утверждается, в рамках "Операции Z" удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.