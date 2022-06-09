ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 00:45
18525

Россия применила на Украине звено истребителей Су-57

Истребитель Су-57. Фото © Минобороны РФ

Истребитель Су-57. Фото © Минобороны РФ

Российская армия применила в ходе "Операции Z" на Украине звено из четырёх истребителей Су-57. Они в рамках задачи по уничтожению средств ПВО были связаны в единую информационную сеть. Об этом рассказал источник РИА "Новости".

"В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырёх новейших многофункциональных истребителей Су-57", — сказал собеседник агентства.

По его словам, единая информационная сеть из самолётов была создана "за счёт автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени". Это повышает возможности по обнаружению и поражению целей. Как утверждается, в рамках "Операции Z" удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.

Ударный дрон "Охотник" применил управляемые ракеты от Су-57
Ударный дрон "Охотник" применил управляемые ракеты от Су-57

Лайф рассказал, что о применении Су-57 на Украине стало известно ещё в конце мая, однако такие подробности этой работы не раскрывались. Лишь уточнялось, что истребители издалека применяли ракетное вооружение.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Истребитель Су-75
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar