Старший сержант развернул гаубицу и отбил нападение ВСУ на колонну

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе проведения "Операции Z" на Украине. Так, отличились ефрейтор Александр Бояршин, подполковник Сергей Большаков и старший сержант Григорий Гершень.

Ефрейтор Александр Бояршин выполнял задачу по безопасному сопровождению полка к месту дислокации основных сил соединения. Продвигаясь по маршруту, Александр обнаружил тщательно оборудованный опорный пункт противника.

Отличившиеся в "Операции Z" Александр Бояршин, Сергей Большаков, Григорий Гершень. Фото © Минобороны РФ

"Скрыто заняв позицию, Александр открыл плотный огонь по флангу националистов, нанося большой урон живой силе противника. Противник, терпя поражение, обрушил все силы на ликвидацию боевой машины ефрейтора Бояршина", — рассказали в Минобороны РФ.

БМД Александра была атакована противником, и Бояршин получил ранение, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил ещё два вражеских расчёта гранатомёта РПГ-7.

"Фактически вызвав огонь на себя и уничтожив большое количество живой силы противника, ефрейтор Бояршин обеспечил взятие опорного пункта националистов", — заявили в Минобороны РФ.

Также отмечен подвиг подполковника Сергея Большакова. Перед мотострелковой бригадой, которую он обеспечивал связью, стояла задача вытеснить противника из занимаемого района. Взрывом повредило антенну, и пришлось принимать экстренные меры, чтобы привести оборудование в рабочее состояние.

"Благодаря отважным и решительным действиям подполковника Большакова удалось оперативно передать артиллерийским расчётам координаты мест расположения артиллерийских и миномётных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Задача, поставленная перед бригадой, была выполнена", — заявляют в Минобороны РФ.

Ведомство отметило и подвиг старшего сержанта Григория Гершеня. Он в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона поддерживал наступление батальонно-тактических групп. Противник попытался атаковать колонну. Развернув орудие, Григорий Гершень произвёл необходимые расчёты и силами экипажа прямой наводкой тремя точными выстрелами уничтожил боевую машину пехоты, бронеавтомобиль и миномётный расчёт противника, а также более 20 бойцов противника.

"Потеряв значительное количество живой силы, лишённые миномётной поддержки украинские диверсанты вынуждены были отступить", — отметили в Минобороны РФ.