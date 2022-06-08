Минобороны показало ракетный удар с Ми-35
Минобороны показало видео боевой работы Ми-35 в "Операции Z"
Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе "Операции Z" на Украине. На камеру сняли заряжение, вылет боевых машин и нанесение удара.
Боевая работа экипажей вертолётов Ми-35 на Украине. Видео © Минобороны РФ
"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — отметили в ведомстве.
Также эти вертолёты применяются при сопровождении колонн военных грузов, обеспечивают поддержку подразделений с воздуха.
Как рассказывал Лайф, ранее Минобороны показало видео работы бомбардировщиков Су-34 в ходе "Операции Z". На кадрах можно увидеть взлёт самолёта, оснащённого ракетами Х-29 класса "воздух — поверхность", которые предназначены для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника.
Минобороны РФ