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Опубликовано 8 июня 2022, 02:58
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Минобороны показало ракетный удар с Ми-35

Минобороны показало видео боевой работы Ми-35 в "Операции Z"

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа в ходе "Операции Z" на Украине. На камеру сняли заряжение, вылет боевых машин и нанесение удара.

Боевая работа экипажей вертолётов Ми-35 на Украине. Видео © Минобороны РФ

"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — отметили в ведомстве.

Также эти вертолёты применяются при сопровождении колонн военных грузов, обеспечивают поддержку подразделений с воздуха.

Появилось видео уничтожения огневых позиций и наблюдательных постов ВСУ из пушек "Пион"
Появилось видео уничтожения огневых позиций и наблюдательных постов ВСУ из пушек "Пион"

Как рассказывал Лайф, ранее Минобороны показало видео работы бомбардировщиков Су-34 в ходе "Операции Z". На кадрах можно увидеть взлёт самолёта, оснащённого ракетами Х-29 класса "воздух — поверхность", которые предназначены для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника.

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Минобороны РФ

Артем Порвин
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