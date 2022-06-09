После обстрела со стороны ВСУ в Стаханове загорелся газопровод

В ходе сегодняшнего обстрела города Стаханова со стороны Украины загорелся местный газопровод. Видео с места разрушений показал телеканал "Звезда".

Газопровод горит в Стаханове после обстрела украинскими "Градами". Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"

По данным корреспондента телеканала, для данной атаки украинские военные могли использовать РСЗО "Град": семь снарядов попали в ту часть города, где располагался газопровод. В настоящий момент на месте идут восстановительные работы.