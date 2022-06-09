После обстрела со стороны ВСУ в Стаханове загорелся газопровод
Появилось видео последствий обстрела Стаханова "Градами", в ходе которого погибли люди
В ходе сегодняшнего обстрела города Стаханова со стороны Украины загорелся местный газопровод. Видео с места разрушений показал телеканал "Звезда".
Газопровод горит в Стаханове после обстрела украинскими "Градами". Видео © Telegram / Телеканал "Звезда"
По данным корреспондента телеканала, для данной атаки украинские военные могли использовать РСЗО "Град": семь снарядов попали в ту часть города, где располагался газопровод. В настоящий момент на месте идут восстановительные работы.
Напомним, сегодня около пять часов утра украинские военные обстреляли луганский город Стаханов из РСЗО "Град", минимум три человека погибли. По данным Генеральной прокуратуры ЛНР, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом.
Telegram / Телеканал "Звезда"