ВС РФ уничтожили учебный центр ВСУ под Житомиром, где готовили иностранных наёмников

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили учебный центр Вооружённых сил Украины в районе Новограда-Волынского Житомирской области. Там проходили переподготовку иностранные наёмники, которые впоследствии участвовали в боевых действиях на территории Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за прошедшие сутки ВС России в районе села Раздоловка ДНР также уничтожили два пункта управления ВСУ и зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Кроме того, был нанесён удар по складу боеприпасов вблизи села Парасковиевка ЛНР, поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники.