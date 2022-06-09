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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 08:50
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ВС РФ уничтожили учебный центр ВСУ под Житомиром, где готовили иностранных наёмников

Минобороны: ВС РФ уничтожили под Житомиром учебный центр ВСУ для наёмников

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили учебный центр Вооружённых сил Украины в районе Новограда-Волынского Житомирской области. Там проходили переподготовку иностранные наёмники, которые впоследствии участвовали в боевых действиях на территории Незалежной. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что за прошедшие сутки ВС России в районе села Раздоловка ДНР также уничтожили два пункта управления ВСУ и зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ". Кроме того, был нанесён удар по складу боеприпасов вблизи села Парасковиевка ЛНР, поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники.

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Ранее Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о начале боёв за Славянск. По его данным, полный контроль установлен над 231 населённым пунктом, включая Святогорск и Татьяновку.

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Александра Васильева
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