ВС РФ начали разминировать территорию нацпарка в районе Святогорска
Российские военные приступили к разминированию территории национального парка "Святые горы" в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Инженерные подразделения приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населённых пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое ДНР", — отметил он.
За сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинской стороной взрывных устройств, в том числе 54 противотанковые мины.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и окружающей территории. Не обошлось без провокаций ВСУ: украинские военные рассчитывали прикрыться православными святынями Святогорской лавры в качестве щита, однако, встретив сопротивление местных жителей, а также потеряв позиции, ВСУ подожгли из крупнокалиберного пулемёта деревянный скит. Потери ВСУ в Святогорске за три дня МО РФ оценило как значительные: более 300 бойцов, шесть танков, четыре установки системы "Град", 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов.
ТАСС / Гердо Владимир