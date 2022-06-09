ВС РФ начали разминировать территорию нацпарка в районе Святогорска

Российские военные приступили к разминированию территории национального парка "Святые горы" в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Инженерные подразделения приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка "Святые горы" в районах населённых пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое ДНР", — отметил он.