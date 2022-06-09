Разведка США оценила положение ВСУ в Донбассе как бедственное

Российская армия в десятки раз превосходит Вооружённые силы Украины по мощности артиллерии и количеству боеприпасов. Об этом пишет британская газета Independent, ссылаясь на отчёты разведки США, которая оценила положение ВСУ в Донбассе как бедственное.

"Согласно новым разведданным, украинские войска несут огромные потери, поскольку российские войска превосходят их по артиллерии — 20 к 1, по боеприпасам — 40 к 1", — сказано в материале.

Из документа следует, что бойцы украинской армии ограничены дальностью стрельбы в 15,5 мили — 24,9 километра. Что касается российской стороны, то военные могут нанести удар с расстояния в 12 раз больше. Также в отчёте сказано, что у ВСУ подходят к концу запасы ракет для РСЗО "Смерч" и "Ураган".

По оценке американской разведки, одержать превосходство над российскими военными с такими запасами и вооружением невозможно. В заключение подчёркивается, что тяжёлые бои деморализуют бойцов ВСУ, именно по этой причине растёт количество дезертиров в украинской армии.