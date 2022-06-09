ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 08:08

Разведка США оценила положение ВСУ в Донбассе как бедственное

The Independent: Разведка США доложила о бедственном положении ВСУ в Донбассе

Российская армия в десятки раз превосходит Вооружённые силы Украины по мощности артиллерии и количеству боеприпасов. Об этом пишет британская газета Independent, ссылаясь на отчёты разведки США, которая оценила положение ВСУ в Донбассе как бедственное.

"Согласно новым разведданным, украинские войска несут огромные потери, поскольку российские войска превосходят их по артиллерии 20 к 1, по боеприпасам 40 к 1", — сказано в материале.

Из документа следует, что бойцы украинской армии ограничены дальностью стрельбы в 15,5 мили — 24,9 километра. Что касается российской стороны, то военные могут нанести удар с расстояния в 12 раз больше. Также в отчёте сказано, что у ВСУ подходят к концу запасы ракет для РСЗО "Смерч" и "Ураган".

По оценке американской разведки, одержать превосходство над российскими военными с такими запасами и вооружением невозможно. В заключение подчёркивается, что тяжёлые бои деморализуют бойцов ВСУ, именно по этой причине растёт количество дезертиров в украинской армии.

Стратег Минобороны Австрии Райснер: Россия побеждает в Донбассе за счёт трёх тактик
Стратег Минобороны Австрии Райснер: Россия побеждает в Донбассе за счёт трёх тактик

Ранее иностранные наёмники заявили о тотальном превосходстве ВС РФ и коррупции в ВСУ. Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, подчеркнул отставной британский морпех, участвовавший в сражениях под Киевом.

BannerImage

ТАСС / EPA / ALESSANDRO GUERRA

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar