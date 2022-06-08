Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за три дня боёв за Святогорск

Украинская группировка войск в Донбассе несёт значительные потери. Так, за три дня боёв за город Святогорск ВСУ потеряли более 300 бойцов, уничтожено шесть украинских танков, а также четыре установки системы "Град". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.