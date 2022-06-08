Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за три дня боёв за Святогорск
МО РФ заявило о значительных потерях группировки ВСУ в Донбассе
Вид на Святогорскую лавру. Кадр видео © Минобороны РФ
Украинская группировка войск в Донбассе несёт значительные потери. Так, за три дня боёв за город Святогорск ВСУ потеряли более 300 бойцов, уничтожено шесть украинских танков, а также четыре установки системы "Град". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Только в ходе освобождения Святогорска в Донецкой Народной Республике за три дня боёв потери украинских войск составили более 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и миномётов, четыре установки реактивной системы залпового огня "Град" и свыше 20 единиц автомобильной техники", — отметил он.
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные завершают освобождение Святогорска в ДНР и окружающей территории. Не обошлось без провокаций ВСУ: украинские военные рассчитывали прикрыться православными святынями Святогорской лавры в качестве щита. Однако, встретив сопротивление среди местных жителей, а также потеряв позиции, ВСУ решились на провокацию: они подожгли из крупнокалиберного пулемёта деревянный скит.