В ДНР заявили об ударах ВСУ из танка по аэропорту Донецка

Вооружённые силы Украины обстреляли аэропорт Донецка из танков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был зафиксирован утром, он вёлся из населённого пункта Опытное. Украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 125 миллиметров. Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

Кроме того, также были зафиксированы три выпущенных снаряда калибра 152 миллиметра по посёлку Гольмовский, который находится севернее Горловки. Один из боеприпасов разорвался на территории школы № 77, также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом.