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Опубликовано 8 июня 2022, 06:16

В ДНР заявили об ударах ВСУ из танка по аэропорту Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов из танка по аэропорту Донецка

Вооружённые силы Украины обстреляли аэропорт Донецка из танков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел был зафиксирован утром, он вёлся из населённого пункта Опытное. Украинские военные выпустили 15 снарядов калибра 125 миллиметров. Данных о разрушениях и пострадавших не приводится.

Кроме того, также были зафиксированы три выпущенных снаряда калибра 152 миллиметра по посёлку Гольмовский, который находится севернее Горловки. Один из боеприпасов разорвался на территории школы № 77, также зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом.

В результате обстрела ВСУ погиб житель Первомайска
В результате обстрела ВСУ погиб житель Первомайска

А ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о наличии плана по прекращению обстрелов Донецка. Она уточнила, что не может раскрывать его детали, так как он относится к военной сфере.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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