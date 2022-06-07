В ДНР разработали военный план, который поможет прекратить обстрелы Донецка

Уже в ближайшее время обстрелы Донецка украинскими войсками могут прекратиться при реализации специально разработанного военного плана. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

"Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера", — сказала она, заметив, что его реализация поможет прекратить обстрелы города.