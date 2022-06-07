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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 13:22
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В ДНР разработали военный план, который поможет прекратить обстрелы Донецка

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о наличии военного плана по прекращению обстрелов Донецка

Уже в ближайшее время обстрелы Донецка украинскими войсками могут прекратиться при реализации специально разработанного военного плана. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

"Существует соответствующий военный план. Его детали не в моих полномочиях раскрывать, это военная сфера", — сказала она, заметив, что его реализация поможет прекратить обстрелы города.

Басурин рассказал, почему ВСУ усиленно обстреливают Донецк
Басурин рассказал, почему ВСУ усиленно обстреливают Донецк

Ранее жительница Донецка рассказала, как чудом спасла дочь от попавшего в дом снаряда ВСУ. После случившегося она решила уехать из города, но только на время, так как дом ещё предстоит восстанавливать.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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