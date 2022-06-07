Басурин рассказал, почему ВСУ усиленно обстреливают Донецк
Басурин: ВСУ начали усиленные обстрелы Донецка от злобы из-за больших потерь
Усиленные обстрелы жилых районов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины связаны с недавним уничтожением 700 солдат Незалежной. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Противник понёс убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной. <…> И после этого начался очень сильный обстрел — от злобы, наверное — жилых кварталов именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. <…> Это произошло на прошедшей неделе", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Лайф писал, что Басурин озвучил потери ВСУ при неудачных попытках прорыва в Авдеевке. Так, было уничтожено порядка 70 человек. Кроме того, при попытке прорыва в районе Новомихайловки было ликвидировано 15 украинских военных.
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