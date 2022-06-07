Басурин рассказал, почему ВСУ усиленно обстреливают Донецк

"Противник понёс убитыми порядка 700 человек, техники 100 единиц различной. <…> И после этого начался очень сильный обстрел — от злобы, наверное — жилых кварталов именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. <…> Это произошло на прошедшей неделе", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".