ОНФ запустил портал "Всё для Победы" по сбору помощи военным в ДНР и ЛНР

Общероссийский народный фронт запустил портал "Всё для Победы" по сбору средств и гуманитарной помощи в поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Проект презентовал на пресс-конференции во вторник руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Чем дальше мы продвигаемся в освобождённые территории, тем больше понимаем, как велика потребность в помощи мобилизованным бойцам Народной милиции ДНР и ЛНР. Мы не смогли пройти мимо, собрались вместе, решили объединить наши усилия — и уже за это время получили сотни обращений, а также десятки коптеров", — сообщил Кузнецов.

По его словам, бойцам на передовой нужны рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары. На портале можно выбрать и готовый гуманитарный набор, который отправится в ДНР и ЛНР: продуктовый, детский или с бытовыми принадлежностями. Безопасность и прозрачность платежей, а также целевой характер сборов будут жёстко контролироваться: помощь будет направляться только адресно силовым подразделениям. Кроме того, все сборы будут персонализированными, то есть их будут вести и доставлять на передовую военкоры и другие публичные личности, присоединившиеся к проекту.

"Ребята умирают за право быть русскими, борются за нашу общую свободу, за наше будущее. Пожалуйста, если есть любая возможность, давайте их поддержим", — призвал представитель ОНФ.