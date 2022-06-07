Шойгу заявил о бесперебойной работе шахт и нефтегазовых месторождений под контролем ЛДНР
В настоящее время продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль ЛНР и ДНР в ходе специальной военной операции", — сказал он в ходе селекторного совещания.
Как уточнил министр, на освобождённых территориях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Незалежной.
Ранее Шойгу сообщил о готовности портов Мариуполя и Бердянска к отгрузке зерна. Также, по его словам, в Мариуполе и на других освобождённых территориях Донбасса продолжаются мероприятия по налаживанию мирной жизни.
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