Шойгу заявил о бесперебойной работе шахт и нефтегазовых месторождений под контролем ЛДНР

В настоящее время продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль ЛНР и ДНР в ходе специальной военной операции", — сказал он в ходе селекторного совещания.

Как уточнил министр, на освобождённых территориях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Незалежной.