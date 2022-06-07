Шойгу: Открыто автомобильное сообщение по материковой части в Крым

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что открыто автомобильное сообщение по материковой части в Крым. Об этом он сообщил на селектором совещании.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", — сказал он.

Также созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, начались работы по доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.