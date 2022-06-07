ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 11:18

Шойгу: Открыто автомобильное сообщение по материковой части в Крым

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что открыто автомобильное сообщение по материковой части в Крым. Об этом он сообщил на селектором совещании.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", — сказал он.

Шойгу раскрыл детали военно-морских парадов в Петербурге и Сирии в День ВМФ
Шойгу раскрыл детали военно-морских парадов в Петербурге и Сирии в День ВМФ

Также созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, начались работы по доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.

Ранее Шойгу заявил о бесперебойной работе шахт и нефтегазовых месторождений под контролем ЛДНР. Как уточнил министр, на освобождённых территориях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Незалежной.

BannerImage

Pexels

Варвара Романова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar