Шойгу: Открыто автомобильное сообщение по материковой части в Крым
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что открыто автомобильное сообщение по материковой части в Крым. Об этом он сообщил на селектором совещании.
"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", — сказал он.
Также созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках, начались работы по доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон.
Ранее Шойгу заявил о бесперебойной работе шахт и нефтегазовых месторождений под контролем ЛДНР. Как уточнил министр, на освобождённых территориях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Незалежной.
Pexels