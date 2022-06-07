Роднина заявила, что ISU мог отстранить российских спортсменов на более долгий срок

Международный союз конькобежцев (ISU) принял достаточно тактичное решение об отстранении российских спортсменов на год, так как мог сделать это на более продолжительный срок. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" выразила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

"Решение известно, я считаю, оно достаточно тактичное: не сразу на два года отстранили, а сделали постепенно. Сначала на год, потом — ещё на год. Решение принято, нам остаётся только его исполнять", — заявила Роднина.