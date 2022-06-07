В результате обстрела ВСУ погиб житель Первомайска
СЦКК ЛНР: Мирный житель погиб при обстреле Первомайска со стороны ВСУ
Житель Первомайска погиб в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"В результате обстрела населённого пункта Первомайск погиб мужчина 1952 года рождения", — говорится в сообщении.
Также была повреждена линия электропередачи 35 кВ, из-за чего оказались обесточены 31 200 абонентов в самом Первомайске, Кировске, Стаханове и прилегающих посёлках.
Ранее в ЛНР раскрыли подробности готовящегося трибунала над украинскими военными. Так, по словам омбудсмена республики Виктории Сердюковой, его основой станут собранные за восемь лет материалы. При этом она уточнила, что речь идёт не только об обращениях и показаниях потерпевших или свидетелей.
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