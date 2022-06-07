В результате обстрела ВСУ погиб житель Первомайска

Житель Первомайска погиб в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"В результате обстрела населённого пункта Первомайск погиб мужчина 1952 года рождения", — говорится в сообщении.

Также была повреждена линия электропередачи 35 кВ, из-за чего оказались обесточены 31 200 абонентов в самом Первомайске, Кировске, Стаханове и прилегающих посёлках.