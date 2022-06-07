Итальянский депутат Згарби назвал логичными слова Медведева о врагах России

Итальянский депутат и арт-критик Витторио Згарби назвал логичными заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ненависти к противникам России.

"Он говорит логичную вещь. Можно быть против Российской армии или российского правительства, но уж точно не против российских граждан. Это нечто, лишённое всякого основания, совершенно нелогичное, фальшивое и бессмысленное противопоставление", — сказал Згарби, слова которого приводит агентство askanews.

Кроме того, итальянский депутат напомнил о словах папы римского, который назвал одной из причин конфликта на Украине действия НАТО у российских границ.