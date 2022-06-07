Итальянский депутат Згарби назвал логичными слова Медведева о врагах России
Итальянский депутат и арт-критик Витторио Згарби назвал логичными заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ненависти к противникам России.
"Он говорит логичную вещь. Можно быть против Российской армии или российского правительства, но уж точно не против российских граждан. Это нечто, лишённое всякого основания, совершенно нелогичное, фальшивое и бессмысленное противопоставление", — сказал Згарби, слова которого приводит агентство askanews.
Кроме того, итальянский депутат напомнил о словах папы римского, который назвал одной из причин конфликта на Украине действия НАТО у российских границ.
Он добавил, что американская политика в Ираке и Афганистане "была катастрофой". По мнению Згарби, в Кабуле через двадцать лет был выполнен возврат "к исходной точке" и США получили "результат, противоположный тому, которого они хотели добиться".
Напомним, что ранее Згарби подрался в эфире итальянского телешоу из-за "отмены" культуры РФ. Арт-критик защищал её, а журналист Джампьеро Мугини настаивал на запрете всего русского.
ТАСС / Gloria Imbrogno / LPS via ZUMA Press Wire