В ЛНР сообщили, что станет основой трибунала над украинскими военными

Материалы, собранные с 2014 года, станут основой для международного трибунала над украинскими военными, причастными к совершению преступлений в Донбассе. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

"К трибуналу мы готовы, поскольку мы к нему готовились на протяжении восьми лет. Основой данного военного трибунала станут материалы уголовных дел, которые расследуются в Генпрокуратуре ЛНР, следователями МГБ ЛНР", — сказала она.

Сердюкова уточнила, что речь идёт не только об обращениях и показаниях потерпевших или свидетелей, но и об экспертизах, осмотрах мест происшествия, следственных действиях, "которые в том числе станут основой для доказательной базы" в ходе военного трибунала.