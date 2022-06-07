ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 16:29

В ЛНР сообщили, что станет основой трибунала над украинскими военными

Омбудсмен ЛНР: Базой трибунала над военными Украины станут собранные за 8 лет материалы

Материалы, собранные с 2014 года, станут основой для международного трибунала над украинскими военными, причастными к совершению преступлений в Донбассе. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова.

"К трибуналу мы готовы, поскольку мы к нему готовились на протяжении восьми лет. Основой данного военного трибунала станут материалы уголовных дел, которые расследуются в Генпрокуратуре ЛНР, следователями МГБ ЛНР", — сказала она.

Сердюкова уточнила, что речь идёт не только об обращениях и показаниях потерпевших или свидетелей, но и об экспертизах, осмотрах мест происшествия, следственных действиях, "которые в том числе станут основой для доказательной базы" в ходе военного трибунала.

В ДНР назвали трибунал над украинскими военными частью денацификации Незалежной
В ДНР назвали трибунал над украинскими военными частью денацификации Незалежной

Как ранее сообщал Лайф, раненых националистов с "Азовстали" вылечат и отправят под суд. Как сообщил лидер ДНР Денис Пушилин, после оказания медпомощи военные предстанут перед трибуналом.

BannerImage

ТАСС / Виталий Невар

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar