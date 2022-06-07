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Опубликовано 7 июня 2022, 17:41
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Более 80 бойцов ВСУ были ликвидированы при отступлении в районе Камышевахи

Артиллерия 6-го казачьего полка уничтожила более 80 бойцов ВСУ в районе Камышевахи

Артиллерия 6-го казачьего полка имени Матвея Платова уничтожила более 80 украинских военных в районе Камышевахи (ЛНР). Об этом в эфире программы "60 минут" сообщил военный корреспондент агентства ANNA News Евгений Лисицын.

По словам военкора, в Камышевахе дислоцировались ВСУ, территориальная оборона и специальный полк № 8 CCO Украины, бойцы которого обучались в странах НАТО. На вооружении у них, в частности, были чешские и польские гранатомёты, которыми теперь начнут пользоваться 6-й казачий полк и силы Народной милиции ЛНР.

"Когда наша армия со специальным полком "Ахмат" продвигались вперёд, тероборона и 8-й специальный полк ССО Украины стали отступать. При отступлении артиллерия 6-го казачьего полка уничтожила более 80 человек так называемой армии Украины. Сейчас Камышеваха и Полесье полностью под контролем ЛНР", — подчеркнул Лисицын.

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Getty Images / John Moore

Наталья Исакова
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