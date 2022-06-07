"Единая Россия" доставила в Херсон две тысячи детских книг на русском языке

"Единая Россия" привезла очередную партию детских книг на освобождённые территории Украины.

Русскоязычные издания раздадут малышам и подросткам, которые вместе с родственниками приходят в партийные центры гуманитарной помощи, а также отвезут в библиотеки на территории Херсонской области и Запорожья. В списке городов числятся Новая Каховка, Бердянск, Каховка, Скадовск, Геническ и Мелитополь.

"Последние четыре года на Украине не издавалась литература на русском языке. Книги для детей на русском языке мы решили раздать в центре гуманитарной помощи. Они буквально разлетаются", — рассказал замруководителя фракции "Единой России", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что ранее добровольцы "Единой России" передали в Херсон книги из Президентской исторической библиотеки. Издания из цикла "Российская историческая проза" поступили в областную детскую библиотеку.