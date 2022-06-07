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Опубликовано 7 июня 2022, 17:13

"Единая Россия" доставила в Херсон две тысячи детских книг на русском языке

"Единая Россия" привезла очередную партию детских книг на освобождённые территории Украины.

Русскоязычные издания раздадут малышам и подросткам, которые вместе с родственниками приходят в партийные центры гуманитарной помощи, а также отвезут в библиотеки на территории Херсонской области и Запорожья. В списке городов числятся Новая Каховка, Бердянск, Каховка, Скадовск, Геническ и Мелитополь.

"Последние четыре года на Украине не издавалась литература на русском языке. Книги для детей на русском языке мы решили раздать в центре гуманитарной помощи. Они буквально разлетаются", рассказал замруководителя фракции "Единой России", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.

Он напомнил, что ранее добровольцы "Единой России" передали в Херсон книги из Президентской исторической библиотеки. Издания из цикла "Российская историческая проза" поступили в областную детскую библиотеку.

Более 500 человек обратились в центр гумпомощи ЕР в Херсоне за полтора дня
Более 500 человек обратились в центр гумпомощи ЕР в Херсоне за полтора дня

А ранее Общероссийский народный фронт запустил портал "Всё для Победы" по сбору средств и гуманитарной помощи в поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Бойцам на передовой нужны рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары. На портале можно выбрать и готовый гуманитарный набор, который отправится в ДНР и ЛНР: продуктовый, детский или набор с бытовыми принадлежностями.

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Пресс-служба "Единой России"

Алексей Берковиц
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