"Единая Россия" доставила в Херсон две тысячи детских книг на русском языке
"Единая Россия" привезла очередную партию детских книг на освобождённые территории Украины.
Русскоязычные издания раздадут малышам и подросткам, которые вместе с родственниками приходят в партийные центры гуманитарной помощи, а также отвезут в библиотеки на территории Херсонской области и Запорожья. В списке городов числятся Новая Каховка, Бердянск, Каховка, Скадовск, Геническ и Мелитополь.
"Последние четыре года на Украине не издавалась литература на русском языке. Книги для детей на русском языке мы решили раздать в центре гуманитарной помощи. Они буквально разлетаются", — рассказал замруководителя фракции "Единой России", руководитель гуманитарной миссии партии по направлению "Юг" Игорь Кастюкевич.
Он напомнил, что ранее добровольцы "Единой России" передали в Херсон книги из Президентской исторической библиотеки. Издания из цикла "Российская историческая проза" поступили в областную детскую библиотеку.
А ранее Общероссийский народный фронт запустил портал "Всё для Победы" по сбору средств и гуманитарной помощи в поддержку воинских подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Бойцам на передовой нужны рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары. На портале можно выбрать и готовый гуманитарный набор, который отправится в ДНР и ЛНР: продуктовый, детский или набор с бытовыми принадлежностями.