Госдума в первом чтении приняла законопроект о движении "Большая перемена"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Большая перемена". Из пояснительной записки следует, что инициатива направлена на воспитание подрастающего поколения, формирование их профессиональной ориентации и организацию досуга.

"Большая перемена" займётся созданием возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и подростков, их подготовкой к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, бережного отношения к природе, чувства личной ответственности перед нынешним и будущими поколениями за свою судьбу и судьбу их Родины.

В текущей редакции законопроект предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе и родители.

Обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения, в соответствии с документом, закрепляется за Минпросвещения России.