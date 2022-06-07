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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 20:03

Госдума в первом чтении приняла законопроект о движении "Большая перемена"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении законопроект о создании всероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи "Большая перемена". Из пояснительной записки следует, что инициатива направлена на воспитание подрастающего поколения, формирование их профессиональной ориентации и организацию досуга.

"Большая перемена" займётся созданием возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и подростков, их подготовкой к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, бережного отношения к природе, чувства личной ответственности перед нынешним и будущими поколениями за свою судьбу и судьбу их Родины.

В текущей редакции законопроект предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе и родители.

Обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения, в соответствии с документом, закрепляется за Минпросвещения России.

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Лайф уже сообщал, что 19 мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодёжи "Большая перемена". Согласно пояснительной записке, возглавить наблюдательный совет организации может президент РФ Владимир Путин, а участниками смогут стать школьники от шести лет, учащиеся техникумов и колледжей. Но, как поспешил объяснить пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ни о каком возрождении пионерии в России речь не идёт.

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Агентство "Москва" / Анастасия Осипова

Алексей Берковиц
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