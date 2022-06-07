Дмитрий Гоблин Пучков назвал условие, при котором РФ может согласиться на диалог с Западом

Западные страны хотят сесть за стол переговоров с Россией по поводу ситуации на Украине, однако Москва этого делать не должна, пока не достигнуты цели "Операции Z". Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков.

"Чем дальше идёт спецоперация, тем сильнее они хотят договариваться, потому что военная кампания с их стороны летит в тартарары. <...> Пока всё валится, они предлагают сесть за стол переговоров. А я считаю, что категорически не надо", — сказал он.

Пучков уточнил, что украинская армия "не оправдала" расчётов Запада: "учили-учили, снабжали-снабжали", а "толку — ноль". Эксперт подчеркнул, что армия — это "крайне сложное мероприятие", составляющими которого являются не только боевой дух, но и руководство, а также "ротация и кадры".

"Даже если у какого-то подразделения и есть какой-то мощный боевой дух, но что с ним делать, если не подвезли снаряды?" — задаётся вопросом Пучков.