Дмитрий Гоблин Пучков — о двух путях украинских бойцов с "Азовстали": К Бандере или в плен
Внешний вид военных, которые остаются на заводе, вызвал вопросы у публициста. Так, на фото видно солдат с аппаратом Илизарова, который найти и установить в тех условиях довольно непросто.
Переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков считает, что оставшиеся в катакомбах "Азовстали" украинские националисты и военные неизбежно попадут в плен. Он считает, что бойцам нужно было сложить оружие сразу, как только российская сторона им это предложила. Мнение Пучков озвучил в авторской программе "Война и мир" на радио "Комсомольская правда".
Говоря о нынешней ситуации вокруг завода "Азовсталь", он обратил внимание на поведение и внешний вид украинцев. Так, публицист отметил качественные фотографии, аккуратные причёски, а также ряд несостыковок в словах военных. Пучков выдвинул предположение, что кто-то из украинских солдат захватил с собой в подвал триммер, поэтому все бойцы запечатлены на фото и видео с аккуратной бородой и стрижкой.
"У них там какой-то мегафотограф нафотографировал: этот на костылях, тот с одной рукой, третий — с аппаратом Илизарова. Мне сразу стало интересно, это кто там у вас такие операции производит, хотелось бы узнать? Кто аппараты Илизарова вам ставит? Что это там за хирургическое отделение и что там за специалисты с вами сидят?" — задался вопросом публицист.
Он подчеркнул, что в таких условиях провести тяжелейшую хирургическую операцию по ампутации конечности практически невозможно и с такой задачей вряд ли бы справились сами националисты.
"Им же изначально и постоянно предлагали выходить и сдаваться, так что выбор у них небольшой: или к Бандере, или в плен. Никакой римский папа их не спасёт. Сейчас их всех в госпиталь, подлечить, а потом — в суд и без разговоров", — резюмировал Дмитрий Гоблин Пучков.
Лайф напоминает, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом Минобороны РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами, которые оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, 256 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 тяжелораненый.
ТАСС / Валентин Егоршин