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Опубликовано 17 мая 2022, 11:50
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Дмитрий Гоблин Пучков — о двух путях украинских бойцов с "Азовстали": К Бандере или в плен

Внешний вид военных, которые остаются на заводе, вызвал вопросы у публициста. Так, на фото видно солдат с аппаратом Илизарова, который найти и установить в тех условиях довольно непросто.

Переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков считает, что оставшиеся в катакомбах "Азовстали" украинские националисты и военные неизбежно попадут в плен. Он считает, что бойцам нужно было сложить оружие сразу, как только российская сторона им это предложила. Мнение Пучков озвучил в авторской программе "Война и мир" на радио "Комсомольская правда".

Говоря о нынешней ситуации вокруг завода "Азовсталь", он обратил внимание на поведение и внешний вид украинцев. Так, публицист отметил качественные фотографии, аккуратные причёски, а также ряд несостыковок в словах военных. Пучков выдвинул предположение, что кто-то из украинских солдат захватил с собой в подвал триммер, поэтому все бойцы запечатлены на фото и видео с аккуратной бородой и стрижкой.

"У них там какой-то мегафотограф нафотографировал: этот на костылях, тот с одной рукой, третий — с аппаратом Илизарова. Мне сразу стало интересно, это кто там у вас такие операции производит, хотелось бы узнать? Кто аппараты Илизарова вам ставит? Что это там за хирургическое отделение и что там за специалисты с вами сидят?" задался вопросом публицист.

Он подчеркнул, что в таких условиях провести тяжелейшую хирургическую операцию по ампутации конечности практически невозможно и с такой задачей вряд ли бы справились сами националисты.

"Им же изначально и постоянно предлагали выходить и сдаваться, так что выбор у них небольшой: или к Бандере, или в плен. Никакой римский папа их не спасёт. Сейчас их всех в госпиталь, подлечить, а потом — в суд и без разговоров", — резюмировал Дмитрий Гоблин Пучков.

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Раненые — на носилках: Лайф снял, как украинские силовики выносят товарищей из катакомб "Азовстали"

Лайф напоминает, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом Минобороны РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами, которые оказались переговорщиками. По данным Минобороны РФ, 256 украинских военных сложили оружие и сдались в плен, среди них 51 тяжелораненый.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Оксана Попова
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