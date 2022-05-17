Дмитрий Гоблин Пучков — о двух путях украинских бойцов с "Азовстали": К Бандере или в плен

Внешний вид военных, которые остаются на заводе, вызвал вопросы у публициста. Так, на фото видно солдат с аппаратом Илизарова, который найти и установить в тех условиях довольно непросто.

Переводчик и публицист Дмитрий Гоблин Пучков считает, что оставшиеся в катакомбах "Азовстали" украинские националисты и военные неизбежно попадут в плен. Он считает, что бойцам нужно было сложить оружие сразу, как только российская сторона им это предложила. Мнение Пучков озвучил в авторской программе "Война и мир" на радио "Комсомольская правда".

Говоря о нынешней ситуации вокруг завода "Азовсталь", он обратил внимание на поведение и внешний вид украинцев. Так, публицист отметил качественные фотографии, аккуратные причёски, а также ряд несостыковок в словах военных. Пучков выдвинул предположение, что кто-то из украинских солдат захватил с собой в подвал триммер, поэтому все бойцы запечатлены на фото и видео с аккуратной бородой и стрижкой.

"У них там какой-то мегафотограф нафотографировал: этот на костылях, тот с одной рукой, третий — с аппаратом Илизарова. Мне сразу стало интересно, это кто там у вас такие операции производит, хотелось бы узнать? Кто аппараты Илизарова вам ставит? Что это там за хирургическое отделение и что там за специалисты с вами сидят?" — задался вопросом публицист.

Он подчеркнул, что в таких условиях провести тяжелейшую хирургическую операцию по ампутации конечности практически невозможно и с такой задачей вряд ли бы справились сами националисты.