Зеленский в очередной раз заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский снова выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом [России] Владимиром Путиным", — сказано в публикации.

Зеленский добавил, что тупиковое положение в конфликте с Россией — "не вариант" для Украины, и вновь призвал западные страны оказать Киеву военную поддержку.