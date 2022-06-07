ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 13:43
7727

Зеленский в очередной раз заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский снова выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом [России] Владимиром Путиным", — сказано в публикации.

Зеленский добавил, что тупиковое положение в конфликте с Россией — "не вариант" для Украины, и вновь призвал западные страны оказать Киеву военную поддержку.

Зеленский обвинил Запад в неэффективности антироссийских санкций
Зеленский обвинил Запад в неэффективности антироссийских санкций

Ранее Зеленский признал, что Киев не способен наступать и проигрывает России в технике. Лидер Незалежной отметил, что Украина потерпит больше потерь, а люди являются его приоритетом.

BannerImage

John Moore / Getty Images

Владимир Зеленский

Никита Осипов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar