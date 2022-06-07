Зеленский признал, что Украина не способна наступать и проигрывает России в технике

Киев проигрывает Москве в плане техники, поэтому не может наступать на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times.

"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — сказал Зеленский, слова которого приводит издание в своём материале.