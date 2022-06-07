Зеленский признал, что Украина не способна наступать и проигрывает России в технике
Киев проигрывает Москве в плане техники, поэтому не может наступать на Россию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции, организованной британской газетой Financial Times.
"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди являются моим приоритетом", — сказал Зеленский, слова которого приводит издание в своём материале.
Ранее Лайф писал, что в Киеве пожаловались на недостаток количества РСЗО, обещаемых Западом. Украине необходимо как минимум 60 реактивных систем залпового огня, чтобы нанести "поражение" Российской армии, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
ТАСС / Ukrainian Presidential Press Office via AP