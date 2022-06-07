Украинские силовики использовали пушку большой мощности "Пион" при обстреле ДНР

Войска ДНР зафиксировали применение украинскими силовиками самоходной пушки большой мощности "Пион" в ходе обстрела республики. Об этом в эфире Первого канала сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мы уже даже фиксируем применение "Пионов", это север Горловки. Хотел бы напомнить, это всё-таки 203 мм (калибр. — Прим. Лайфа). Это очень серьёзный снаряд, который имеет разрушительную силу", — сказал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили три 203-миллиметровых снаряда в сторону населённого пункта Гольмовский, который расположен к северу от Горловки. Об этом сообщается в телеграм-канале СЦКК.