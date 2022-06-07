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Опубликовано 7 июня 2022, 12:36

Украинские силовики использовали пушку большой мощности "Пион" при обстреле ДНР

Басурин: Силы ДНР зафиксировали применение ВСУ самоходной пушки большой мощности "Пион"

Войска ДНР зафиксировали применение украинскими силовиками самоходной пушки большой мощности "Пион" в ходе обстрела республики. Об этом в эфире Первого канала сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Мы уже даже фиксируем применение "Пионов", это север Горловки. Хотел бы напомнить, это всё-таки 203 мм (калибр. — Прим. Лайфа). Это очень серьёзный снаряд, который имеет разрушительную силу", — сказал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили три 203-миллиметровых снаряда в сторону населённого пункта Гольмовский, который расположен к северу от Горловки. Об этом сообщается в телеграм-канале СЦКК.

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Ранее стало известно, что ВСУ начали усиленные обстрелы Донецка от злобы из-за больших потерь. По словам Эдуарда Басурина, украинские военные стали наносить удары по жилым кварталам.

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Евгения Колесникова
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