В Запорожской области начали подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ

В Запорожской области началась подготовка к проведению референдума по вхождению в состав России, он состоится в этом году. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдёт в текущем году", — цитирует его РИА "Новости".

Подготовка, уточнил Рогов, займёт несколько месяцев, а формулировка вопросов будет представлена в ближайшее время. Член ВГА добавил, что подавляющее большинство жителей хотят побыстрее стать частью большой России. Чем быстрее состоится референдум, заверил Рогов, тем быстрее в регионе наладится жизнь.