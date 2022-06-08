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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 06:54

В Запорожской области начали подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ

Член ВГА Рогов заявил о начале подготовки к референдуму в Запорожской области

В Запорожской области началась подготовка к проведению референдума по вхождению в состав России, он состоится в этом году. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдёт в текущем году", — цитирует его РИА "Новости".

Подготовка, уточнил Рогов, займёт несколько месяцев, а формулировка вопросов будет представлена в ближайшее время. Член ВГА добавил, что подавляющее большинство жителей хотят побыстрее стать частью большой России. Чем быстрее состоится референдум, заверил Рогов, тем быстрее в регионе наладится жизнь.

Мелитополь начал подготовку к референдуму о вхождении в состав России
Мелитополь начал подготовку к референдуму о вхождении в состав России

А ранее Лайф рассказывал, что проведение референдума о вхождении в состав России планируется и в Херсонской области. Выбор будут делать жители региона, подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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ТАСС / AP Photo

Артур Лапсаков
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