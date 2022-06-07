ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 07:43

Херсонская область может войти в состав РФ путём референдума

В Херсонской области планируется проведение референдума о вхождении региона в состав России. Об этом во вторник сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что, оставшись без законодательных органов, власти Херсонской области решили создать общественный совет, который представляет население, и промежуточные решения будут приниматься на этом уровне.

"Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобождённой Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", — сказал Стремоусов.

Выбор будут делать жители региона, подчеркнул он. Отвечая на вопрос о сроках проведения референдума, замглавы ВГА объяснил, что впереди ещё много работы для того, чтобы люди приняли решение "в пользу чего-то хорошего, светлого".

В Херсонской области полны решимости войти в состав России вопреки позиции ЕС
В Херсонской области полны решимости войти в состав России вопреки позиции ЕС

Ранее Лайф сообщал, что бывший командир батальона войск территориальной обороны Херсона Дмитрий Кузьменко выразил готовность встать на защиту города от властей Украины вместе с Армией России, если это потребуется.

BannerImage

Херсонский вестник / Telegram

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar