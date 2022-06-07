Херсонская область может войти в состав РФ путём референдума

В Херсонской области планируется проведение референдума о вхождении региона в состав России. Об этом во вторник сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что, оставшись без законодательных органов, власти Херсонской области решили создать общественный совет, который представляет население, и промежуточные решения будут приниматься на этом уровне.

"Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобождённой Херсонской области. И там далее будем уже законодательно работать", — сказал Стремоусов.

Выбор будут делать жители региона, подчеркнул он. Отвечая на вопрос о сроках проведения референдума, замглавы ВГА объяснил, что впереди ещё много работы для того, чтобы люди приняли решение "в пользу чего-то хорошего, светлого".