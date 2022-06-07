Мелитополь начал подготовку к референдуму о вхождении в состав России

В Запорожской области начался процесс подготовки к референдуму о воссоединении с Россией. Об этом сообщила Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

"Мы знаем, что наше будущее едино с Россией", — приводит РИА "Новости" слова мэра.

Данильченко также рассказала, что регион посетил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Как отметила мэр Мелитополя, он выразил благодарность работникам сферы ЖКХ, медицины, образования и руководству за налаживание мирной жизни.