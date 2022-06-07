ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 20:47

Украина получила 210 тел погибших в Мариуполе военных

Минобороны Украины сообщило о получении 210 тел погибших в Мариуполе военных

Украина получила 210 тел военных, погибших в Мариуполе, большинство из них базировались на "Азовстали". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале.

"Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших военнослужащих Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 военных. Большинство из них — с "Азовстали", говорится в сообщении.

В ведомстве не стали уточнять, как и когда прошла процедура передачи тел.

Сапёр взвода ДНР: Боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами
Сапёр взвода ДНР: Боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами

Лайф напоминает, ранее в Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных. Они могли погибнуть в феврале-марте этого года, сохранились некоторые документы.

BannerImage

ТАСС / Николай Тришин

Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar