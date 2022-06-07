Украина получила 210 тел погибших в Мариуполе военных

Украина получила 210 тел военных, погибших в Мариуполе, большинство из них базировались на "Азовстали". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале.

"Усилиями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными идет процесс возвращения тел погибших военнослужащих Мариуполя. На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 военных. Большинство из них — с "Азовстали", — говорится в сообщении.

В ведомстве не стали уточнять, как и когда прошла процедура передачи тел.