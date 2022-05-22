Сапёр взвода ДНР: Боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами

"Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов, бойцы Нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов", выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим вооружённым силам", — сообщил "Крот" РИА "Новости" и указал на то, что сейчас местные жители возвращаются домой и находят тела погибших родственников.