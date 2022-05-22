Сапёр взвода ДНР: Боевики "Азова" сжигали дома вместе с жильцами
Местные стали возвращаться и находить там тела погибших родственников, рассказал боец.
Боевики из отряда "Азов" уничтожали жилые дома вместе с жильцами, когда отступали из города к заводу "Азовсталь", сообщил заместитель командира инженерно-сапёрного взвода ДНР с позывным "Крот".
"Во время выхода из прилегающих к заводу районов, жилых массивов, бойцы Нацгвардии, в частности, по свидетельствам очевидцев, бойцы полка "Азов", выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, зачастую с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться нашим вооружённым силам", — сообщил "Крот" РИА "Новости" и указал на то, что сейчас местные жители возвращаются домой и находят тела погибших родственников.
Лайф ранее сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдались в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
ТАСС / Владимир Гердо