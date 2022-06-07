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Опубликовано 7 июня 2022, 19:13

В Крым из Запорожья отправлена первая партия зерна

Первая партия зерна со станции Мелитополь отправлена в Крым. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечает агентство, в железнодорожном составе 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом. Товарный поезд отправился во вторник днём.

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Лайф напоминает, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии чётких договорённостей по плану вывоза зерна из Одессы. Он вспомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Украина первым делом должна разминировать подходы к портам, а также о том, что Москва не будет использовать данные коридоры для наступательных действий.

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Pexels

Артем Порвин
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