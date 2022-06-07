В Крым из Запорожья отправлена первая партия зерна
Первая партия зерна со станции Мелитополь отправлена в Крым. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечает агентство, в железнодорожном составе 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом. Товарный поезд отправился во вторник днём.
Лайф напоминает, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии чётких договорённостей по плану вывоза зерна из Одессы. Он вспомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Украина первым делом должна разминировать подходы к портам, а также о том, что Москва не будет использовать данные коридоры для наступательных действий.
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