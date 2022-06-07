Минобороны РФ: Украина прибегает к продовольственному терроризму против своего народа
Поджог украинскими военными зернохранилища в порту Мариуполя говорит о том, что Украина применяет методы "продовольственного терроризма" против собственного народа. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу "истинное лицо" киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа", — сказал он.
По словам Мизинцева, подобные события происходят на фоне полной поддержки "стран так называемого цивилизованного Запада" и непрекращающейся "истерии вокруг лживых обвинений" России в создании продовольственного кризиса в мире.
Ранее Лайф писал, что в ООН не подтвердили обвинения Киева в адрес России в краже зерна. Во всемирной организации выступают за "свободную торговлю продовольствием по Чёрному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру".
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