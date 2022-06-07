Минобороны РФ: Украина прибегает к продовольственному терроризму против своего народа

Поджог украинскими военными зернохранилища в порту Мариуполя говорит о том, что Украина применяет методы "продовольственного терроризма" против собственного народа. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу "истинное лицо" киевского режима, который фактически применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа", — сказал он.

По словам Мизинцева, подобные события происходят на фоне полной поддержки "стран так называемого цивилизованного Запада" и непрекращающейся "истерии вокруг лживых обвинений" России в создании продовольственного кризиса в мире.