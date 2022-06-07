Более 50 тысяч тонн зерна сожгли бойцы нацбатов при отступлении из Мариуполя

Бойцы украинских нацбатов, покидая захваченные территории ДНР, намеренно совершили поджог крупного хранилища в порту Мариуполя, уничтожив более 50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна", — сказал он в ходе брифинга.

Это бесчеловечное преступление, по словам Мизинцева, демонстрирует истинное лицо киевского режима, который, по сути, применяет методы "продовольственного терроризма" в отношении своих же граждан.