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Опубликовано 7 июня 2022, 18:49

Более 50 тысяч тонн зерна сожгли бойцы нацбатов при отступлении из Мариуполя

МО РФ: Украинские силовики сожгли более 50 тысяч тонн зерна, отступая из Мариуполя

Бойцы украинских нацбатов, покидая захваченные территории ДНР, намеренно совершили поджог крупного хранилища в порту Мариуполя, уничтожив более 50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна", — сказал он в ходе брифинга.

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Это бесчеловечное преступление, по словам Мизинцева, демонстрирует истинное лицо киевского режима, который, по сути, применяет методы "продовольственного терроризма" в отношении своих же граждан.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии чётких договорённостей по плану вывоза зерна из Одессы. Он вспомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что Украина первым делом должна разминировать подходы к портам, а также о том, что Москва не будет использовать данные коридоры для наступательных действий.

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Pexels

Наталья Исакова
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