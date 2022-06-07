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Опубликовано 7 июня 2022, 18:46

Россия не получала обращений по обмену пленных британцев на Украине

Посол РФ в Лондоне заявил об отсутствии обращений по обмену пленных британцев на Украине

Обращений по поводу обмена пленных граждан Великобритании, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, не было. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Никакого обмена, ни по каким каналам никто не обращался", — сказал он в эфире проекта "Соловьёв Live".

По словам Келина, пленные британцы могут "рассматриваться как украинцы", так как они долгое время проживали на территории Незалежной, "были женаты на местных девушках", что, по его словам, "смягчает ситуацию".

Посол Келин: Россия не собирается применять на Украине тактическое ядерное оружие
Посол Келин: Россия не собирается применять на Украине тактическое ядерное оружие

Ранее посол РФ в Британии Келин заявил, что у Москвы нет цели захватить Киев. Он уточнил, что подобные задачи никогда не ставились. Об этом не раз говорил и сам российский лидер Владимир Путин.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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