Россия не получала обращений по обмену пленных британцев на Украине

Обращений по поводу обмена пленных граждан Великобритании, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, не было. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Никакого обмена, ни по каким каналам никто не обращался", — сказал он в эфире проекта "Соловьёв Live".

По словам Келина, пленные британцы могут "рассматриваться как украинцы", так как они долгое время проживали на территории Незалежной, "были женаты на местных девушках", что, по его словам, "смягчает ситуацию".