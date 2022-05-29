Посол РФ в Британии Келин заявил, что у Москвы нет цели захватить Киев

Он уточнил, что подобные задачи никогда не ставились. Об этом не раз говорил и сам российский лидер Владимир Путин.

Москва не собирается захватывать Киев в ходе спецоперации на Украине. Об этом сказал посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC.

"Никто из наших лидеров — ни президент, ни кто-либо ещё — никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", — отметил дипломат, подчеркнув, что даже на начальной стадии такие задачи не ставились.