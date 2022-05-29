ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 мая 2022, 10:50
5062

Посол РФ в Британии Келин заявил, что у Москвы нет цели захватить Киев

Он уточнил, что подобные задачи никогда не ставились. Об этом не раз говорил и сам российский лидер Владимир Путин.

Москва не собирается захватывать Киев в ходе спецоперации на Украине. Об этом сказал посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC.

"Никто из наших лидеров — ни президент, ни кто-либо ещё — никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город", — отметил дипломат, подчеркнув, что даже на начальной стадии такие задачи не ставились.

Какое место на карте Украины Россия выбрала для решающего удара
Какое место на карте Украины Россия выбрала для решающего удара

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что появление войск ВС РФ на Украине не связано с намерением оккупировать страну, Россия не преследует такой цели. Глава государства подчеркнул, что он был вынужден начать специальную "Операцию Z", так как украинская сторона не оставила ему другого выбора для решения проблем, возникающих не по вине Москвы.

BannerImage

Christopher Furlong / Getty Images

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar