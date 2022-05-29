Джабаров пристыдил Макрона и Шольца из-за беспокойства за военных преступников с Украины

Парламентарий задался вопросом, как быть с теми боевиками, которые убивали стариков и насиловали женщин, чьи "руки обагрены кровью детей Донбасса".

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что европейские власти слишком обеспокоены судьбой военных преступников в Донбассе в отличие от их жертв. Об этом он написал в своём телеграм-канале после того, как французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента РФ Владимира Путина освободить около 2,5 тысячи украинских военнослужащих, вышедших с "Азовстали".

"А как быть с теми, руки которых обагрены кровью детей Донбасса, с теми, которые убивали стариков, насиловали женщин?" — задался вопросом политик.

Не судить этих людей по закону — значит "дать, по сути, индульгенцию садистам, убийцам, насильникам", заявил сенатор. По его словам, жители Донбасса требуют справедливого суда и неизбежного наказания тем, кто был причастен к совершённым преступлениям. При этом парламентарий отметил, что раньше главы европейских государств были не особенно обеспокоены судьбами жертв неонацистов.

"Что-то лидеры Европы не особенно беспокоились о судьбах жертв неонацистов за долгие восемь лет террора против мирного населения ДНР и ЛНР. А сейчас вдруг озаботились. Как же им не стыдно?" — подчеркнул Джабаров.