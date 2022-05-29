Французы подняли на смех Макрона и Шольца за просьбы к "победившему" Путину
Эмманюэль Макрон, Владимир Путин. Фото © Shutterstock
Один из пользователей в комментариях возмутился тем, что страны сначала вводят бесконечные санкции против России, а потом звонят в Кремль и просят "дать им каши".
Читатели французской газеты Le Figaro высмеяли предложения президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по Украине, озвученные в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным.
В частности, поводом для насмешек стала новость о просьбе лидеров к Путину об освобождении украинских военнопленных с завода "Азовсталь", о помощи в экспорте зерна и объявлении перемирия.
"Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно просить о перемирии", — написал один из пользователей сайта издания.
Другой комментатор заметил, что Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо. Юзер с ником Adama21 возмутилась в комментариях, назвав пустыми словами, оторванными от реальности предложения лидеров.
"Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!!!" — подытожил ещё один француз.
Ранее Лайф писал, что в ходе телефонного контакта Шольц и Макрон призвали Путина к личным переговорам с Зеленским. Лидеры, в частности, обсудили ситуацию на Украине, приостановленный переговорный процесс между Москвой и Киевом, а также ситуацию в сфере продовольственной безопасности.