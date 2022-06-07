В Запорожье прорабатывают технические вопросы референдума о вхождении в РФ

Запорожская область прорабатывает технические вопросы референдума о вхождении в Российскую Федерацию. Об этом в беседе с ТАСС заявил помощник члена главного совета региональной военно-гражданской администрации Артём Шарлай.

"Технически сейчас прорабатываются вопросы, как это делать, когда это делать. Пока этот вопрос прорабатывается, потому что ещё значительная часть области, где проживает почти половина населения, находится под контролем Запада, нацистов", — сказал он.

Шарлай добавил, что жители города Запорожье сейчас не смогут проголосовать, так как, "если они скажут "хотим в Россию", их тут же СБУ заберёт в свои застенки". Он подчеркнул, что местные запуганы.