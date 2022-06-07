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Опубликовано 7 июня 2022, 11:42

Ресторан в Херсоне, где произошёл взрыв, проверяют на наличие опасных устройств

Специалисты обследуют территорию ресторана "Ностальжи" в Херсоне, где один человек пострадал при взрыве, на наличие опасных устройств. Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в беседе с ТАСС.

"Специалисты осматривают здание ресторана и прилегающую территорию на возможное наличие взрывных устройств и взрывных веществ, работает кинологическая служба. Район места происшествия оцеплен", — сказал Мороз.

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Как писал Лайф, один человек пострадал при взрыве в ресторане в Херсоне. Ему оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают городские оперативные службы. Что стало причиной ЧП, пока не известно.

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Евгения Колесникова
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