Ресторан в Херсоне, где произошёл взрыв, проверяют на наличие опасных устройств

Специалисты обследуют территорию ресторана "Ностальжи" в Херсоне, где один человек пострадал при взрыве, на наличие опасных устройств. Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в беседе с ТАСС.

"Специалисты осматривают здание ресторана и прилегающую территорию на возможное наличие взрывных устройств и взрывных веществ, работает кинологическая служба. Район места происшествия оцеплен", — сказал Мороз.